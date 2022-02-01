"Бьет ногами и обливает кипятком": в Днепре женщина систематически издевается над матерью (видео)

"Бьет ногами и обливает кипятком": в Днепре женщина систематически издевается над матерью (видео)

По сообщениям соседей, дочь регулярно бьет мать.

В Днепре соседи просят защитить пожилую женщину, которая страдает от насилия со стороны дочери. Последняя регулярно издевается над матерью, избивает ее, а из квартиры слышны крики.

Об этом сообщают очевидцы в телеграмм-канале "Х* Днепр".

"Дочь бьет собственную мать, обливает кипятком, бьет ногами, ругается трехэтажными матами. Ежедневно пожилая женщина чувствует мучения и страдания, проживая с этим тираном. Вызвали неоднократно полицию, но никто ничего не делает. А бедная старушка так и страдает от насилия дочери", — говорится в сообщении.

Отмечается, что семья проживает в Днепре по адресу: проспект Слобожанский, 99.

В качестве доказательства к сказанному авторы добавили два видео. На одном из них пожилая женщина сидит на полу на лестничной площадке и просит, чтобы дочь ее не трогала, потому что у нее раны на руках и ногах.

"Животное ты обос**ное", — говорит дочь матери. А потом замечает соседей и ее риторика меняется, и она пытается затащить пенсионерку в квартиру.

На другом видео, которое обнародовали в Сети, из квартиры слышны звуки потасовки и крики пенсионерки. Пожилая женщина просит дочь не избивать ее.

"Не бей меня, прошу не бей", — слышен из-за двери голос старушки.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Да что же происходит с этим миром?

Никого женщина не бьет.

Если честно похожая ситуация и у меня была. Бабушка болела деменцией, и когда ты пытался ей помочь, она могла кричать и думала что ее избивают. На видео я не увидел ни насилия, ни кипятка. Моя прабабушка каждый жаловалась на бабушку, что та ее голодом морит, в итоге пережила свою дочь.

Вы издеваетесь? Это не повод назвать мать "животным обос**ным".

Один маленький вопрос к соседям, которые снимают второе видео. Чего вы снимаете и ничего не делаете? Вместо того чтобы снимать, лучше сделали бы что-то.

Напомним, что в Харькове правоохранители забрали из семьи двух подростков. Они жили с отцом, который пьет и избивает их

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