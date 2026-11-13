Бетонная плита упала на спасателя во время разбора завалов в Запорожье: подробности трагедии

Атака РФ на Запорожье 13 ноября / © Запорожская ОВА

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В Запорожье 13 ноября во время разбора завалов на месте разрушенного в результате вражеской атаки дома произошла трагедия. В ходе аварийно-спасательных работ на сотрудника службы «Кобра» упала бетонная плита.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

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По его информации, специалист спасательной службы работал на месте разрушений, разбирая завалы поврежденного российским обстрелом дома.

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«На сотрудника спасательной службы „Кобра“, работавшего на месте разрушений, упала бетонная плита. К сожалению, спасатель погиб», — отметил Семикин.

Михаил Семикин также выразил соболезнования семье, близким и коллегам погибшего.

Напомним, 13 ноября, российские войска атакуют Запорожье. Утром россияне нанесли удар по частному сектору, а позже атаковали одно из предприятий и многоэтажку.

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