Бетонные стены, колючая проволока и канавы: в ГПСУ показали границу с Беларусью

Украинские пограничники продолжают инженерное обустройство северных рубежей на границе с Беларусью.
Пограничники говорят, что укрепление границы с соучастницей нападения РФ на Украину происходит постоянно.
Видео с северных рубежей показали в ГПСУ.
"Границе с Беларусью уделяется большое внимание. Ее укрепление происходит постоянно. Наши бойцы, инженерные группы пограничного ведомства обустраивают укрытие для личного состава и техники, сооружения для наблюдения и ведения огня, заграждения и противотранспортные препятствия на всех возможных угрожающих направлениях по всей линии границы с Беларусью", – говорят охранники границы.
Также развивается система круглосуточного видеонаблюдения для контроля обстановки на земле и в воздухе.
Напомним, Литва вместе с соседними странами региона проведет совместные учения у белорусской границы. Страна хочет оценить эффективность совместных алгоритмов со странами-соседями по закрытию границы с Беларусью.
Читайте также:
- Украина увеличивает минно-взрывные заграждения на государственной границе с Россией и Беларусью
- В Польше на границе с Беларусью погибли два человека
- Эксперт рассказал, как Беларусь помогает РФ в подготовке мобилизованных