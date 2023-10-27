Бетонные стены, колючая проволока и канавы: в ГПСУ показали границу с Беларусью

Украинские пограничники продолжают инженерное обустройство северных рубежей на границе с Беларусью.

Пограничники говорят, что укрепление границы с соучастницей нападения РФ на Украину происходит постоянно.

Видео с северных рубежей показали в ГПСУ.

"Границе с Беларусью уделяется большое внимание. Ее укрепление происходит постоянно. Наши бойцы, инженерные группы пограничного ведомства обустраивают укрытие для личного состава и техники, сооружения для наблюдения и ведения огня, заграждения и противотранспортные препятствия на всех возможных угрожающих направлениях по всей линии границы с Беларусью", – говорят охранники границы.

Граница Украины и Беларуси / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Граница Украины и Беларуси / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Также развивается система круглосуточного видеонаблюдения для контроля обстановки на земле и в воздухе.

Пограничники показали, как укрепляют границу с Беларусью: видео

Напомним, Литва вместе с соседними странами региона проведет совместные учения у белорусской границы. Страна хочет оценить эффективность совместных алгоритмов со странами-соседями по закрытию границы с Беларусью.

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