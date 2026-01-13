Бетонные укрытия не работают: эксперт объяснил, как защитить энергообъекты

ПВО – ключ к защите энергетической инфраструктуры / © Associated Press

Строительство защитных конструкций или так называемых «череп» не способно обеспечить надежную защиту энергетической инфраструктуры от ракетных ударов, в частности от гиперзвуковых ракет типа «Кинжал».

Об этом заявил глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр энергетики Украины Иван Плачков в эфире «Киев 24».

По его словам, учитывая масштабы и специфику энергетических объектов, накрыть их защитными сооружениями физически невозможно. Именно поэтому, подчеркивает эксперт, ключевым элементом безопасности должна стать противовоздушная оборона, а не строительство бетонных укрытий.

Он подчеркнул, что без эффективной ПВО оградить большие объекты энергетической инфраструктуры от современных ракетных угроз практически невозможно.

«Построить сооружения или „черепахи“, которые бы защитили энергообъекты от ракет или „Кинжалов“, невозможно. Следовало сосредотачиваться именно на ПВО, а не на строительстве бетонных укрытий», — сказал он.

Плачков отметил, что разный уровень разрушений в регионах напрямую связан с характером вражеских атак. В местах, где удары были интенсивными и массированными, энергосистема получила критические повреждения, что привело к длительным ограничениям в снабжении электроэнергией.

Напомним, ситуация в энергосистеме Киева остается сверхсложной из-за сочетания вражеских атак и низких температур.

В Минэнерго прогнозов по восстановлению и подключению света не представят. А власти привлекают резервные мощности для питания жилых кварталов.