"Без алкоголя, чрезмерных эмоций и нагрузок": украинцев накроют магнитные бури

В этот день не нужно пытаться сделать все и сразу.
В пятницу, 6 августа, заволнуется магнитное поле Земли и появятся магнитные бури.
Об этом сообщает Gismeteo.ua
"Будьте заботливее к своему здоровью! Осторожнее с чрезмерными эмоциями, алкоголем, нагрузками любыми. Не пытайтесь сделать все и сразу", — написала главная синоптик Украины Наталья Диденко на странице в Facebook.
Напомним:
- В пятницу, 6 августа, в Украине будет переменчиво облачная и преимущественно дождливая погода.
- Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.