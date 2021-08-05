"Без алкоголя, чрезмерных эмоций и нагрузок": украинцев накроют магнитные бури

В этот день не нужно пытаться сделать все и сразу.

В пятницу, 6 августа, заволнуется магнитное поле Земли и появятся магнитные бури.

Об этом сообщает Gismeteo.ua

"Будьте заботливее к своему здоровью! Осторожнее с чрезмерными эмоциями, алкоголем, нагрузками любыми. Не пытайтесь сделать все и сразу", — написала главная синоптик Украины Наталья Диденко на странице в Facebook.

Напомним:

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