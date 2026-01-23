Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что без поддержки Соединенных Штатов Америки НАТО не в состоянии обеспечить надежную защиту стран-членов Альянса.

Об этом он заявил в пятницу, выступая на втором национальном Форуме талантливой молодежи в Киеве, передает Interfax.

По словам президента, архитектура европейской безопасности сейчас критично зависит от позиции Вашингтона. Он отметил, что Альянс без американского участия теряет свою основную функцию сдерживания.

«Без Соединенных Штатов Америки этот Альянс, не будем ставить диагноз, но без Америки это не НАТО. Это Союз, может он сильный, но точно без Америки. Союз без Америки не представляет угрозы России. Она не является даже защитой для своих государств, на мой взгляд», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день именно украинская армия является самой сильной в Европе. В контексте возможной политики изоляции со стороны США Украина остается единственной силой, способной реально укрепить безопасность европейских стран.

Зеленский призвал европейских лидеров беречь и поддерживать Украину уже сейчас.

«Если завтра будет агрессия, или если завтра будет угроза, а Соединенные Штаты будут продолжать политику изоляции, кроме Украины, усилить Европу некого», — отметил Зеленский.

Президент также добавил, что его позиция, озвученная в Давосе, могла понравиться не всем лидерам, однако отражает реальное положение дел в сфере безопасности континента.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский прибыл в Давос в надежде финализировать важные договоренности с США по послевоенному восстановлению и гарантиям безопасности. Однако, несмотря на предварительную подготовку документов, встреча с Дональдом Трампом завершилась без каких-либо подписанных соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил проведение трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах с участием украинской, американской и российской делегаций. По словам главы государства, стороны обсуждают условия завершения боевых действий.