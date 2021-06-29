Без архангела: на сайте Верховной Рады появился эскиз большого Государственного герба Украины

Законопроект Зеленского сопровождает изображение большого герба, которое отличается от представленного ранее эскиза.

Проект закона о большом Государственном гербе Украины, который был внесен президентом Владимиром Зеленским и определен как неотложный, появился в открытом доступе. Во вторник, 29 июня, текст законопроекта и сопроводительные документы были опубликованы на официальном сайте украинского парламента.

Как свидетельствуют приложения к законопроекту, изображение большого герба существенно отличается от того, который ранее был представлен Государственным агентством по вопросам искусств и художественного образования.

Согласно опубликованному описанию он содержит следующие элементы: знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины), Великокняжеский венец (корона) Ярослава Мудрого; Льва (герб Галицко-Волынского княжества) и Воина казака с ружьем (герб Войска Запорожского). Фигуры архангела Михаила, которая была на представленном ранее эскизе, в этом варианте большого герба нет.

Фото: сайт Верховной Рады

В документе отмечается, что большой государственный герб должен украшать: официальные символы президента, большую государственную печать Украина, печати президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, фасады зданий резиденции президента в Киеве, фасады зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного суда, залы ВР и денежные знаки Украины по решению Национального банка.

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Напомним, что в ноябре 2020 организационный комитет объявил победителей в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. Им стал художник, соавтор Малого герба Алексей Кохан. Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб.

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