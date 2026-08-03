ТЦК / © ТСН

Реклама

В Верховную Раду внесли законопроект №15459, предусматривающий новые правила для ТЦК. Среди изменений — запретить носить балаклавы и обязать осуществлять непрерывную фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки военнообязанных документов.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Совета.

Реклама

Речь идет о проекте «О внесении изменений в статью 22 Закона Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ об уточнении обязанностей уполномоченных представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки в период проведения мобилизации».

Реклама

Какие новые правила готовят для ТЦК

Согласно пояснительной записке, предусмотрен ряд новых требований к работе работников ТЦК. Это:

представители ТЦК и СП при уведомлении граждан и проверку военно-учетных документов должны назначаться соответствующим приказом руководителя ТЦК;

проверка документов должна производиться с непрерывной фото- и видеофиксацией;

бодикамеры должны быть включены с момента начала исполнения служебных обязанностей и работать до завершения мер;

транспортные средства, используемые для доставки военнообязанных в ТЦК и СП, должны быть оборудованы средствами непрерывной видеофиксации внутри салона.

Видеозаписи с бодикамерами должны храниться на серверах ТЦК и СП не менее 90 календарных дней с даты загрузки. Их отсутствие или несохранение записи будет исключать возможность дальнейшего проведения мероприятий оповещения, доставки и перевозки граждан в ТЦК и СП.

Однако запись может сохраняться дольше, если видео используется в таких случаях, как:

в уголовных или административных производствах;

при рассмотрении жалоб действия представителей ТЦК;

на адвокатские запросы или запросы правоохранительных органов;

в ходе служебных расследований;

фиксации чрезвычайных происшествий с участием личного состава ТЦК и СП;

Запрещено избивать или угрожать: новые ограничения для работников ТЦК

Законопроект запрещает представителям ТЦК и СП во время мобилизационных мероприятий:

Реклама

применять физическую силу или повреждать имущество граждан;

угрожать убийством, телесными повреждениями или побоями;

требовать взятки;

скрывать лицо или внешность одеждой, которая не позволяет установить лицо уполномоченного представителя ТЦК и СП.

Резонансные случаи с ТЦК во время мобилизационных мероприятий — последние новости

Напомним, в помещении ТЦК во Львовской области обнаружили мертвым военнослужащего. В ТЦК предполагают, что мужчина совершил самоубийство.

В Черкасской области разгорелся скандал из-за мужчин в военной форме, которые ворвались в частный дом и вилами двери. В центре комплектования заявили, что проводится проверка, которая должна установить все происшествия. В случае подтверждения превышения полномочий виновных обещают привлечь к ответственности.

Новости партнеров