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Без балаклав и избиений: для ТЦК хотят ввести новые жесткие правила — что известно
Законопроект предусматривает, что представители ТЦК и СП во время мобилизационных мероприятий должны все фиксировать на камеры, а также запрещает ношение балаклав и применение физического насилия.
В Верховную Раду внесли законопроект №15459, предусматривающий новые правила для ТЦК. Среди изменений — запретить носить балаклавы и обязать осуществлять непрерывную фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки военнообязанных документов.
Соответствующий законопроект опубликован на сайте Совета.
Речь идет о проекте «О внесении изменений в статью 22 Закона Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ об уточнении обязанностей уполномоченных представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки в период проведения мобилизации».
Какие новые правила готовят для ТЦК
Согласно пояснительной записке, предусмотрен ряд новых требований к работе работников ТЦК. Это:
представители ТЦК и СП при уведомлении граждан и проверку военно-учетных документов должны назначаться соответствующим приказом руководителя ТЦК;
проверка документов должна производиться с непрерывной фото- и видеофиксацией;
бодикамеры должны быть включены с момента начала исполнения служебных обязанностей и работать до завершения мер;
транспортные средства, используемые для доставки военнообязанных в ТЦК и СП, должны быть оборудованы средствами непрерывной видеофиксации внутри салона.
Видеозаписи с бодикамерами должны храниться на серверах ТЦК и СП не менее 90 календарных дней с даты загрузки. Их отсутствие или несохранение записи будет исключать возможность дальнейшего проведения мероприятий оповещения, доставки и перевозки граждан в ТЦК и СП.
Однако запись может сохраняться дольше, если видео используется в таких случаях, как:
в уголовных или административных производствах;
при рассмотрении жалоб действия представителей ТЦК;
на адвокатские запросы или запросы правоохранительных органов;
в ходе служебных расследований;
фиксации чрезвычайных происшествий с участием личного состава ТЦК и СП;
Запрещено избивать или угрожать: новые ограничения для работников ТЦК
Законопроект запрещает представителям ТЦК и СП во время мобилизационных мероприятий:
применять физическую силу или повреждать имущество граждан;
угрожать убийством, телесными повреждениями или побоями;
требовать взятки;
скрывать лицо или внешность одеждой, которая не позволяет установить лицо уполномоченного представителя ТЦК и СП.
Резонансные случаи с ТЦК во время мобилизационных мероприятий — последние новости
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