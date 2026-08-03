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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
347
Время на прочтение
2 мин

Без балаклав и избиений: для ТЦК хотят ввести новые жесткие правила — что известно

Законопроект предусматривает, что представители ТЦК и СП во время мобилизационных мероприятий должны все фиксировать на камеры, а также запрещает ношение балаклав и применение физического насилия.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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ТЦК

ТЦК / © ТСН

В Верховную Раду внесли законопроект №15459, предусматривающий новые правила для ТЦК. Среди изменений — запретить носить балаклавы и обязать осуществлять непрерывную фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки военнообязанных документов.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Совета.

Речь идет о проекте «О внесении изменений в статью 22 Закона Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ об уточнении обязанностей уполномоченных представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки в период проведения мобилизации».

Какие новые правила готовят для ТЦК

Согласно пояснительной записке, предусмотрен ряд новых требований к работе работников ТЦК. Это:

  • представители ТЦК и СП при уведомлении граждан и проверку военно-учетных документов должны назначаться соответствующим приказом руководителя ТЦК;

  • проверка документов должна производиться с непрерывной фото- и видеофиксацией;

  • бодикамеры должны быть включены с момента начала исполнения служебных обязанностей и работать до завершения мер;

  • транспортные средства, используемые для доставки военнообязанных в ТЦК и СП, должны быть оборудованы средствами непрерывной видеофиксации внутри салона.

Видеозаписи с бодикамерами должны храниться на серверах ТЦК и СП не менее 90 календарных дней с даты загрузки. Их отсутствие или несохранение записи будет исключать возможность дальнейшего проведения мероприятий оповещения, доставки и перевозки граждан в ТЦК и СП.

Однако запись может сохраняться дольше, если видео используется в таких случаях, как:

  • в уголовных или административных производствах;

  • при рассмотрении жалоб действия представителей ТЦК;

  • на адвокатские запросы или запросы правоохранительных органов;

  • в ходе служебных расследований;

  • фиксации чрезвычайных происшествий с участием личного состава ТЦК и СП;

Запрещено избивать или угрожать: новые ограничения для работников ТЦК

Законопроект запрещает представителям ТЦК и СП во время мобилизационных мероприятий:

  • применять физическую силу или повреждать имущество граждан;

  • угрожать убийством, телесными повреждениями или побоями;

  • требовать взятки;

  • скрывать лицо или внешность одеждой, которая не позволяет установить лицо уполномоченного представителя ТЦК и СП.

Резонансные случаи с ТЦК во время мобилизационных мероприятий — последние новости

Напомним, в помещении ТЦК во Львовской области обнаружили мертвым военнослужащего. В ТЦК предполагают, что мужчина совершил самоубийство.

В Черкасской области разгорелся скандал из-за мужчин в военной форме, которые ворвались в частный дом и вилами двери. В центре комплектования заявили, что проводится проверка, которая должна установить все происшествия. В случае подтверждения превышения полномочий виновных обещают привлечь к ответственности.

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Дата публикации
Количество просмотров
347
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