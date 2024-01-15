Без блокировки счетов и депутатов на фронте: каких изменений ожидать в законопроекте о мобилизации

Когда будет внесен обновленный законопроект о мобилизации правительства? Как пройдет демобилизация? Или исчезнут из нового законопроекта антиконституционные и антикоррупционные нормы, которые делают из местных военкомов полноценных претендентов в украинский "Список Форбс"?

Эти вопросы ждут ответы не только миллионы гражданских и военных украинцев, но и сам Парламент. Спойлер – штормит Верховную Раду в последние недели серьезно.

Что будет в новом законопроекте от правительства?

Но сначала необходимо напомнить, что не столько с предварительной редакцией законопроекта (№10378), которую Правительство зарегистрировало в вечер Рождества. Если коротко в однобоком проекте было немало откровенно антиконституционных норм, о чем откровенно говорят не только адвокаты, но и Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Речь идет и о так называемых санкциях против уклоняющихся, предусматривающих блокирование счетов или запрет на пользование имуществом. Или откровенно коррупционные нормы, когда ТЦК дает право налагать санкции на украинцев.

Это и стало причиной того, что по результатам двух недель переговоров и ссор в Парламенте – законопроект был отозван самим правительством.

Логика у тех, кто это готовил была проста — перенаправить весь негатив на нас, депутатов. В расчете на то, что нас и так никто не любит, поэтому такие негативные решения уж точно хуже не сделают. Но такая позиция не устраивает многих коллег”, — охарактеризовал события нескольких дней в комментарии ТСН.ua один из нардепов-мажоритарщиков.

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На смену этому документу, как заявили в Минобороны, уже готов другой законопроект, который должен быть опубликован и внесен в Раду в ближайшее время.

Финальные нормы возможного документа (которого, кстати, никто в Раде так и не видел), активно обсуждают в "Слуге народа". Пообщавшись на условиях анонимности с одним из нардепов по монобольшинству, ТСН.ua публикует нормы, которые должны быть включены в обновленный законопроект от правительства.

И, ІІ, ІІІ группы инвалидности не будут подпадать под мобилизацию. Но Министерство здравоохранения в ближайшее должно разработать четко очерченный список болезней, которые будут входить в ІІІ группу и дадут основания иметь бронь.

Отчасти эту информацию публично подтвердила народная депутат из провластной фракции Елена Мошенец. По ее словам, мобилизовывать будут в первую очередь, учитывая заболевание конкретного человека.

Демобилизация через 3 года. 1 день на передовой будет считаться за 2. То есть те, кто пробовал на передовой 18 месяцев – могут демобилизоваться досрочно.

Все мужчины, работающие на государственной службе, в органах местного самоуправления и отдельные категории правоохранителей должны пройти военную подготовку. Судьи будут иметь бронь.

Исключение скандальных норм о блокировании счетов и введении санкций против уклоняющихся.

На фронт попадут заключенные. Будет проработан механизм, через который будут привлекаться желающие зеки, отбывающие наказание за не тяжкие преступления.

Что касается возможности мобилизации народных депутатов, о которой говорили отдельные СМИ в последние дни, то ее не будет. “Нардеп не может совмещать две работы, поэтому для того, чтобы его мобилизовать, нужно вносить изменения в Конституцию. Во время военного положения это невозможно. Единственное, что могут ввести, это как и всем госслужащим — обязательная военная подготовка”, — объясняет один из народных депутатов на условиях анонимности.

Предварительно среди парламентариев обсуждается, что законопроект будет зарегистрирован в ближайшее время и уже на следующей неделе будет проголосован в первом чтении.

Но реально ли это?

Народный депутат из фракции Голос, первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в комментарии ТСН.ua сообщил, что в настоящее время парламентарии не видели ни одного обновленного законопроекта о мобилизации.

“Для того чтобы комментировать, что теоретически будет в будущем законопроекте о мобилизации, должно быть минимум две составляющие. Первая – текст будущего законопроекта должен быть на руках хоть у кого-то. Вторая — у власти должен быть план вносить новый текст на замену. Пока, по моей информации, ни первого, ни второго нет”, — подчеркнул Железняк.

В целом перепития вокруг законопроекта о мобилизации/демобилизации наводят на другой важный вопрос — стоит ли вообще вносить изменения в действующее законодательство? Возможно, лучше наоборот — улучшить материальное обеспечение военных, увеличить им зарплату в несколько раз, увеличить перечень льгот, закрепив это на уровне законодательства.

Но схожий неотложный вопрос кадрового обеспечения ВСУ в ближайшее время просто зависнет в воздухе.