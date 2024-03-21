Без бусов и избиений: омбудсмен назвал область, где не было скандалов с мобилизацией

В Черниговской области не зафиксировали скандальных случаев во время мобилизации – публичных задержаний или других публичных нарушений работниками ТЦК.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает "Суспільне Чернігів".

По его словам, по состоянию на 21 марта на территории Черниговщины нет публичных задержаний, публичных нарушений прав человека, такие как зафиксировали, например, на территории Львовской, Одесской областей, где представители ТЦК силой забирают людей.

"Мы не увидели ни одного избиения, не затягивают силой в какой-то автомобиль, никто не выскакивает из помещений, никто не умирает в помещениях. Это я вам говорю реальные случаи", – сказал Лубинец.

Омбудсмен признал, что на территориях других областей фиксируют избиения людей работниками ТЦК. В то же время он заверил, что как только ему становится известно о таких случаях, всегда приезжает его мониторинговая проверка, открывается дисциплинарное, уголовное производство.

Лубинец привел последний громкий случай из Львова, где известного волонтера задержали насильно ночью.

"Затем ночью якобы провели ВЛК. К тому же установили, что физически на месте не было ни руководительницы ВЛК, ни секретаря. Через 15 минут провели ВЛК и признали военно пригодным. По этому вопросу в Офисе президента было срочное совещание. Нам нужно внедрять мобилизационные процессы, но не нарушая законодательство. Как показывает практика на территории Черниговской области, вы можете это делать, за что отдельно я вас благодарю", – подытожил уполномоченный ВР.

Ранее сообщалось, что у экс-главы Черниговской областной военно-врачебной комиссии (ВЛК) было обнаружено почти миллион долларов США.

Напомним, поздно вечером 15 марта во Львове посреди улицы работники ТЦК и СП якобы похитили куратора у "ПечатьАрмии" и волонтера Кирилла Тарана. Во Львовском ТЦК и СП сначала заявили, что Кирилл Таран сам "спровоцировал конфликт".

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