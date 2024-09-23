Без "дедов" в армии?: ВСУ приняли решение о мобилизации мужчин 50-60 лет

Мужчины от 50 до 60 лет, подлежащие мобилизации, в дальнейшем могут быть мобилизованы только в случае распоряжения Генштаба относительно конкретного человека.
Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
По словам нардепа, согласно директиве Сухопутных войск, речь идет о мобилизации мужчин в возрасте от 25 до 49 лет. Мужчины от 50 до 60 лет, подлежащие мобилизации, в дальнейшем могут быть мобилизованы только в случае распоряжения Генштаба относительно конкретного человека.
"Отдельное мобилизационное распоряжение это означает, что в отношении конкретного мужчины издано такое распоряжение Генштабом. По указанию всех данных. Которое нужно этому мужчине предъявить. То есть бусификация мужчин в возрасте 50-60 запрещается", — объяснил Гончаренко.
Ранее Алексей Гончаренко сообщил, что остановился призыв ограниченно годных с 18 до 25 лет.
Читайте также:
- Имеет ли право ТЦК задерживать людей на улицах: объяснение юриста
- Новые правила проверки военно-учетных документов: Лубинец объяснил, что изменилось (инфографика)
- Могут ли мобилизовать многодетных родителей: разъяснение ТЦК