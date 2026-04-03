"Без денег не приходите": в Киевской и Одесской областях врачи заставляли пациентов платить за бесплатные операции

Полиция в больнице / © Facebook Сергей Болвинов

Полиция расследует серию дерзких афер в медицинской сфере, где врачи требовали деньги за услуги, финансируемые программой медицинских гарантий.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Киевской области Сергей Болвинов в Facebook.

Схему удалось разоблачить благодаря 81-летней Тамаре Андреевне из Белой Церкви. Женщина обратилась в Белоцерковскую городскую больницу №1, чтобы прооперировать катаракту. В кабинете врача ей заявили: «Без денег можете не приходить» и выставили счет в 24 700 гривен.

Ни платить, ни отказываться от операции эта женщина не стала. Зато сделала так, что о стиле работы медиков из КНП «Белоцерковская городская больница №1» узнали и чиновники, и полиция. Она обратилась к горячей линии НСЗУ, затем рассказала о ситуации представителям Министерства здравоохранения. Там в свою очередь подняли отчеты, провели аудит и обнаружили: больница регулярно получала деньги от государства за каждого пациента с катарактой. И на все расходные материалы, и на зарплату медикам, и интраокулярные линзы. Это так называемые «искусственные хрусталики», которые устанавливают во время операции», — рассказал Болвинов.

Выяснилось, что ни одного такого хрусталика больница не закупила. Медики же обманывали пациентов — говорили, что этих линз нет, или они есть, но очень плохого качества. И заставляли людей покупать все за свой счет. Более того, сознательно отправляли их в «нужные» ФЛПы и компании.

После операций в системе eHealth появлялись записи о том, что все услуги по пакету «Операции на хрусталике. Высокая сложность» предоставлены в полном объеме. Так, Белоцерковская городская больница №1 безосновательно получила от НСЗУ более 2,5 миллиона гривен.

Уже в ходе расследования этого дела полиция получила от прокуратуры еще одну — аналогичную аферу, но уже на 3,5 миллиона гривен, которую проверили врачи в Одесской областной клинической больнице.

Следователи провели обыски в больницах, по местам жительства фигурантов. Изъяли документы, компьютеры, телефоны, подтверждение продажи линз пациентам и последующее оформление «бесплатных» операций.

Руководитель Белоцерковской городской больницы №1 и бывшая заведующая офтальмологическим отделением получили подозрения, суд избрал меры пресечения. Бывшему и.о. генерального директора КНП «Одесская областная клиническая больница» также сообщили о подозрении.

Как сообщил начальник следственного управления ГУНП в Киевской области, все 2,5 миллиона гривен ущерба в белоцерковском эпизоде уже возвращены государству. Работа по одесскому направлению продолжается.

Полиция изучает медицинскую документацию / © Facebook Сергей Болвинов

«Да самое главное — в такую же ситуацию попадали люди по всей Украине. Они приходили к медикам лечить зрение, а вместо этого становились жертвами обмана. Сейчас в нашем поле зрения по меньшей мере десять больниц. На днях разоблачили идентичную схему в КП „Полтавская областная клиническая больница им. Склифосовского“, уже есть трое подозреваемых. Это главный врач и два офтальмолога, сейчас они под домашним арестом», — написал он.

Следователь также предоставил алгоритм действий в подобной ситуации:

Получите электронное направление у семейного врача. Обратитесь в любое заведение (даже частное), имеющее контракт с НСЗУ. В случае вымогания денег — звоните по телефону на горячую линию НСЗУ или в полицию.

«Поэтому хочу подчеркнуть — будьте как Тамара Андреевна. Исследуйте вопросы, особенно когда он касается вашего здоровья. Сейчас в Украине действует „Программа медицинских гарантий“, согласно которой пациенты с катарактой получают полный пакет услуг БЕСПЛАТНО. Для этого нужно пойти к семейному врачу, получить электронное направление и обратиться в любое медицинское учреждение, имеющее контракт с НСЗУ, даже в частное», — подытожил Сергей Болвинов.

