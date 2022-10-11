Без дождей и с температурой до +18: какой будет погода в Украине 12 октября

В Украине в среду переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха от +10 до +18 градусов.

В среду, 12 октября, погода во всех областях Украины будет облачной, без существенных осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5 ° тепла, в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях 3-8 °, в Закарпатье и крайнем юге страны до 10 °; днем 10-15°, в Закарпатье и в южной части до 18°.

В Киеве ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.

facebook.com/UkrHMC

Напомним, Укргидрометцентр обнародовал информацию о том, какой будет погода в октябре, во второй месяц осени. Эксперты заявляют, что октябрь будет достаточно предсказуем.