Без электрогенераторов и аккумуляторов: готовы ли украинцы к зиме — опрос

Только 5% украинцев планируют ехать из Украины на холодный период, в то время как все остальные, которые собираются перезимовать в Украине, в большинстве своем не имеют ни электрогенераторов, ни аккумуляторов.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ZN.UA.

Указывается. что с прошлой зимы подготовка украинцев не слишком улучшилась.

"На 7,5% в домах украинцев увеличилось количество аккумуляторов для питания электроприборов, на 5% выросло количество павербанков, почти на 5% прибавилось независимых от централизованного источников отопления. Запасов воды стало меньше, но вполне вероятно, что на момент проведения опроса потребности в их обновлении еще не было", — говорится в сообщении.

Кроме того, как и в прошлом году, большинство опрашиваемых не имеют дома электрогенераторов (86,6%), аккумуляторов для питания бытовых приборов (68,9%), солнечных панелей (96,4%) и независимых от централизованного источников отопления (62,2%). %).

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В то время как павербанками запаслись (68,3%), а аккумуляторными осветительными приборами (54,5%) и запасами воды (67%).

"Впрочем, какая-то более основательная подготовка вроде замены окон или утепления жилья тоже была. Да, значительная часть людей переживает довольно трудный период в своей жизни, вынужденно экономя деньги и избегая лишних затрат", — свидетельствуют об этом результаты опроса.

Отметим, что украинская энергосистема после ракетных и дроновых атак со стороны России остается уязвимой.

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