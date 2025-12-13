- Дата публикации
Атака РФ по Украине: без электроснабжения более миллиона абонентов, 5 человек ранены
Из-за атаки на энергетику Украины оставили миллион граждан без света.
Этой ночью оккупанты нанесли массированные удары по украинской энергетике, оставив без электроснабжения более миллиона абонентов.
Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Telegram.
По словам Клименко, ракеты и дроны противника были направлены на пять регионов: Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую и Черниговскую области. В результате атак по меньшей мере пять человек получили ранения, к счастью, погибших нет.
В течение ночи и утра в стране работал Координационный штаб для оперативного реагирования на последствия ударов. Систематически руководство штаба докладывало Президенту и Премьер-министру о ситуации.
Утвержденные накануне алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации позволили быстрее организовать действия спасателей и энергетиков: оптимизировать привлечение сил, ускорить тушение пожаров и минимизировать последствия атак. Каждый, от сотрудников на местах обстрелов до руководства органов, знает свои задачи.
По состоянию на утро спасатели уже ликвидировали 14 пожаров, еще два находятся в процессе тушения. Самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас в Одесской и Николаевской областях.
Из-за угрозы повторных ударов в некоторых регионах спасатели временно прекращали тушение огня. Для безопасности личного состава применяют дистанционное тушение с помощью роботизированной техники и пенообразователей.
Клименко поблагодарил полицейских, спасателей, военных Нацгвардии, энергетиков и коммунальные службы за работу в чрезвычайных условиях. «Во времена российского террора вы даете людям надежду на свет», — подчеркнул он.
