Атака РФ по Украине: без электроснабжения более миллиона абонентов, 5 человек ранены

Отключение света / © iStock

Этой ночью оккупанты нанесли массированные удары по украинской энергетике, оставив без электроснабжения более миллиона абонентов.

Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Telegram.

По словам Клименко, ракеты и дроны противника были направлены на пять регионов: Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую и Черниговскую области. В результате атак по меньшей мере пять человек получили ранения, к счастью, погибших нет.

В течение ночи и утра в стране работал Координационный штаб для оперативного реагирования на последствия ударов. Систематически руководство штаба докладывало Президенту и Премьер-министру о ситуации.

Утвержденные накануне алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации позволили быстрее организовать действия спасателей и энергетиков: оптимизировать привлечение сил, ускорить тушение пожаров и минимизировать последствия атак. Каждый, от сотрудников на местах обстрелов до руководства органов, знает свои задачи.

По состоянию на утро спасатели уже ликвидировали 14 пожаров, еще два находятся в процессе тушения. Самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас в Одесской и Николаевской областях.

Из-за угрозы повторных ударов в некоторых регионах спасатели временно прекращали тушение огня. Для безопасности личного состава применяют дистанционное тушение с помощью роботизированной техники и пенообразователей.

Клименко поблагодарил полицейских, спасателей, военных Нацгвардии, энергетиков и коммунальные службы за работу в чрезвычайных условиях. «Во времена российского террора вы даете людям надежду на свет», — подчеркнул он.

