Без этих "бумажек" пенсию вам не оформят: полный перечень документов напомнили в ПФУ

Оформление пенсии

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Пенсию по возрасту можно оформить онлайн через вебпортал Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или портал «Действие». Также документы можно подать лично в сервисный центр ПФУ или по почте для временно проживающих за рубежом.

Право на пенсию по возрасту возникает после достижения пенсионного возраста — 60, 63 или 65 лет — при наличии необходимого страхового стажа, напомнили в Пенсионном фонде.

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Какие документы нужны для назначения пенсии

Для оформления пенсии необходимо подготовить:

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паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер);

документы о страховом стаже, приобретенный до 1 января 2004 года (трудовая книга, военный билет, диплом об обучении и другие документы, если соответствующие сведения не оцифрованы);

документы, подтверждающие смену фамилии, имени или отчества (при необходимости);

справку о заработной плате до июля 2000 года за любые 60 календарных месяцев подряд (по желанию пенсионера и подтверждение справки первичными документами);

документы, подтверждающие особый статус личности (удостоверение ветерана войны, участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, донора и другие — при наличии).

Документы о страховом стаже определяются Порядком подтверждения стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней.

Когда пенсию назначают автоматически

Пенсия по возрасту может быть назначена автоматически по достижении пенсионного возраста, если в Реестре застрахованных лиц есть все необходимые сведения.

Если человек достиг пенсионного возраста, но пенсию автоматически не назначили, он может обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или подать заявление самостоятельно.

Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев после достижения этого возраста. Если обращение произошло позже, пенсия назначается со дня обращения.

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Как подать документы онлайн через вебпортал ПФУ

Для подачи заявления через вебпортал Пенсионного фонда требуется:

Авторизироваться в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Выбрать в левом меню раздел «Заявление на назначение пенсии» в пункте «О пенсионном обеспечении».

Заполнить заявление и выбрать вид пенсии «По возрасту».

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Загрузить предварительно отсканированные документы и нажать «Сформировать заявление».

При загрузке документов необходимо соблюдать следующие требования:

размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

допустимые форматы файлов — JPG, JPEG, PDF;

документы, содержащие более одной страницы, необходимо сканировать полностью и подключать к одному файлу;

скан-копии должны быть сделаны из оригиналов документов;

документы должны быть цветными, четкими и пригодными для чтения;

названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

После внесения данных необходимо проверить заявление и нажать Подписать и отправить в ПФУ.

Статус обработки заявления можно просмотреть в личном кабинете в разделе «Мои обращения».

Другие способы подачи документов

Во время действия военного положения заявление о назначении пенсии можно подать:

через вебпортал Пенсионного фонда Украины;

через мобильное приложение «Пенсионный фонд»;

через портал «Дія»;

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации или проживания.

Лица, временно проживающие за границей, могут подать документы по почте на основании документов, заверенных дипломатическим учреждением или нотариально.

Пенсия 2026 в Украине — последние новости

Отметим, что, помимо основного расчетного размера пенсии по возрасту, действующее законодательство Украины предусматривает ряд ежемесячных доплат и надбавок. Некоторые надбавки начисляются Пенсионным фондом Украины автоматически, тогда как для получения других требуется предоставление соответствующих подтверждающих документов.

Ранее мы писали о том, что граждане Украины имеют законную возможность получать сразу две пенсионные выплаты — от украинского Пенсионного фонда и от государственных органов других стран. Это возможно при условии, что у человека есть официальный страховой стаж, достаточный для назначения пенсии в соответствии с законодательством Украины и стран ЕС, США или ряда других государств.

Напомним, размер пенсии в Украине напрямую зависит от страхового стажа. Если человеку не хватает необходимого количества лет, он может остаться без пенсионных выплат. Впрочем, иногда отдельные периоды работы не попадают в страховой стаж.

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