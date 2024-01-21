"Без этого не обойтись": Буданов повторил призыв к мобилизации

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о необходимости мобилизации в Украине.

В интервью Financial Times разведчик сказал, что "нельзя даже думать, что мы можем обойтись без мобилизации".

Буданов отметил, что у украинской армии есть ощутимый дефицит людей, но и у России с этим проблемы. По его словам, Россия теряет столько же или даже больше солдат, чем способна мобилизовать.

Напомним:

В Украине действует военное положение и продолжается мобилизация. Призову подлежат все военнообязанные мужчины (от 18 до 60 лет), кроме тех, кто имеет отсрочку или непригодны к военной службе по решению военно-врачебной комиссии. За уклонение предусмотрена ответственность: административная и уголовная.

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