Без газа и под постоянными обстрелами: как выживает пограничный Волчанск на Харьковщине

Город Волчанск Харьковской области, расположенный всего в 5 км от границы с РФ, постоянно страдает от вражеских обстрелов.

Как выживает Волчанск, сообщает FREEДОМ.

С начала полномасштабного вторжения до 11 сентября населенный пункт находился под оккупацией. Россияне усилили обстрелы после освобождения Волчанска украинскими войсками.

"По городу постоянно ведутся обстрелы со стороны РФ. Мы знаем, что здесь граница в 3-4 км от нас, и в любое время могут быть обстрелы. Они ведут огонь и в 6 утра, и в 12 дней, и ночью — обстрелы непредсказуемы", — рассказал начальник сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции № 1 города Волчанск Алексей Харьковский.

Отмечается, что Волчанск – единственный населенный пункт Украины, в который газ шел непосредственно из России. С конца октября город живет без газоснабжения. Люди пытаются согреть дома электрическими обогревателями, однако россияне умышленно лупят по линии электропередач.

"Сегодня электричество — это единственное, что согревает людей. К сожалению, свет тоже бывает не всегда. Но наши монтеры постоянно ремонтируют. Мы получаем свет, когда это возможно. Живущие в многоэтажках очень мерзнут: там температура, может, плюс 5 от силы. И электрических обогревателей катастрофически не хватает. Они очень нужны, поскольку греться нечем", — рассказала жительница Волчанска, волонтер Жанна Писаренко.

Местные устанавливают в домах буржуйки, однако доставать дрова для них очень непросто. Вокруг Волчанская оккупанты заменяли леса, когда бежали. Дрова и гуманитарку привозят волонтеры.

Заведующего отделением Волчанской больницы Виктора Черныша россияне во время оккупации игнали с работы, потому что он отказался писать "заявление" на работу по российским правилам. По его словам, захватчики расстреливали мирных жителей целыми семьями. Так, однажды, в начале оккупации в реанимацию привезли сразу пять человек.

“Там было двое мужчин и три женщины. Из этих женщин одна – 16-летняя девочка. Их всех обстреляли российские солдаты. Они проезжали мимо танка, и у ребенка было шаровое ранение головы. У всех были шаровые ранения. Мы их прооперировали. Никто не умер. Ребенка прооперировал наш харьковский нейрохирург. Он живет у нас в Волчанском районе", — вспоминает Черныш.

В Волчанске остаются около 4 тыс. человек, хотя до полномасштабного вторжения в городе проживало около 17 тыс. населения.

Напомним, что 31 декабря враги наносили удары по мирному населению городов и сел Харьковщины из минометов и артиллерии. В частности, под огнем были Купянск и Волчанск.

Минувшей ночью, 7 января, россияне нанесли два ракетных удара по городу Мерефа Харьковского района. Есть жертва среди гражданского населения.

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