Без изменений не будет шансов: Жорин о главных проблемах 2025-го и новых вызовах 2026-го

2025 довольно существенно изменил ситуацию на поле боя. И один из самых сложных вызовов — масштабное использование дронов на оптоволокне.

Такое мнение высказал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Он признал, что пока «однозначно эффективных решений» по противодействию вражеским дронам на оптоволокне нет.

Кроме того, кардинально поменялась тактика противника.

«Речь идет об инфильтрации вражеских групп, которые проникают в тыл, даже не вступая в контакт с передней линией наших сил. Далее враг скапливается, прорезает логистику, разрушает систему обороны и тд. В комплексе с огромным количеством дронов это создает очень сложную ситуацию для украинской армии», — отметил военный.

Что касается тыла, то здесь Жорин безусловно назвал самым большим вызовом коррупционные скандалы, подрывающие моральный дух военных.

«Следующий год очевидно, будет не легче. Нам придется адаптироваться к постоянным изменениям и совершенствоваться, иначе у нас нет никаких шансов. А если будет перемирие (на которое я бы не надеялся) — работать нужно будет еще больше», — подытожил он.

Ранее Максим Жорин заявил, что такую скорость продвижения врага на фронте он уже давно не помнит.