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Без кадровых решений: почему Рада не рассматривает назначение глав МИД и Минобороны
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский по состоянию на 18 августа еще не внес в парламент кандидатуры на должности руководителей Министерства обороны и МИД.
Верховная Рада на 18 августа не получила от президента представлений о назначении руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел.
Об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, отвечая на вопросы народного депутата Дмитрия Костюка, передает Суспільне.
Костюк спросил, вносил ли президент Владимир Зеленский в парламент представление о назначении Евгения Хмары на должность министра обороны, а Андрея Сибиги — министра иностранных дел.
«По состоянию на данный момент представления на назначение министров обороны и иностранных дел в Раду не поступали», — ответил Стефанчук.
Соответственно, Верховная Рада не может перейти к рассмотрению назначений на эти должности, поскольку соответствующие кандидатуры президент еще не внес в парламент.
Напомним, Верховная Рада 14 июля уволила Юлию Свириденко с должности премьер-министра, которую она заняла в прошлом году 17 июля.
Также Михаил Федоров, руководивший Минобороны в последние полгода, ушел в отставку 15 июля. После этого он подверг резкой критике Александра Сырского и подтвердил, что требовал его увольнения с должности главнокомандующего.
17 июля Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабмина во главе с Сергеем Корецким.