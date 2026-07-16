Без ключевых министров до конца лета: нардеп раскрыл, кто будет руководить Минобороны и МИД

Министерство обороны Украины получило временного руководителя

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После отставки правительства Юлии Свириденко и отмены голосований за новых глав Минобороны и МИД, украинское оборонное ведомство временно получило нового руководителя, а в МИД нашли способ обойти кадровые неудобства.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Что известно об Алексее Выскубе

Обязанности министра обороны Украины будет временно выполнять первый заместитель эксминистра обороны Михаила Федорова — Алексей Выскуб. До своего перехода в оборонное ведомство Вискуб занимал должность первого замминистра цифровой трансформации. На этом месте он фактически был правой рукой Михаила Федорова и отвечал за масштабное развитие приложения Действие, запуск государственных сервисов и упрощение бюрократических процедур.

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С началом полномасштабного российского вторжения чиновник сосредоточился на внедрении сверхважных военных инноваций. В команде министерства он непосредственно курировал успешные проекты «Армия дронов», «Линия дронов» и «Армия дронов. Бонус». Также он занимался созданием специальных дроново-штурмовых полков и развитием «малой» противовоздушной обороны.

Ситуация с главой МИД

Что касается Министерства иностранных дел, то его и дальше будет возглавлять Андрей Сибига в статусе исполняющего обязанности. По словам парламентария, в этой дипломатической должности нет никакой политической интриги или неожиданностей.

«Его сейчас назначат правительством соответственно исполняющим обязанности. И.о. Минобороны сейчас не определены, и я думаю, что сейчас это решение не будут принимать», — объяснил ситуацию с назначениями Ярослав Железняк.

Напомним, по состоянию на данный момент в Украине нет действующих Министра иностранных дел, Министра обороны , главы СБУ, главы Внешней разведки. Вместо них есть только и.

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