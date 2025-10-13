- Дата публикации
Без компромиссов: какое наказание генпрокурор требует для насильников и убийц детей
Генпрокурор обратился к ВР с требованием усилить ответственность за преступления против детей.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко выступил с инициативой усилить уголовную ответственность за убийства и сексуальные преступления против детей, предложив установить за них безальтернативное пожизненное лишение свободы.
Об этом он написал в Telegram.
«За преступления особой тяжести против детей — только пожизненное лишение свободы. Без компромиссов», — заявил Кравченко.
По его словам, в Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности уже направлено соответствующее обращение с предложением изменений в законодательство.
«Сегодня я обратился в комитет Верховной Рады с предложением усилить уголовную ответственность для тех, кто лишает жизни или насилует детей. И я надеюсь, что народные депутаты поддержат нашу инициативу», — отметил генпрокурор.
Кравченко подчеркнул, что действующее законодательство предусматривает за убийство ребенка максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы, а также возможность досрочного освобождения.
«По моему убеждению, это несправедливо. Может ли хоть какой-то приговор быть справедливым, когда отобрали жизнь ребенка, его право расти и достигать чего-то в жизни? Мы никогда не узнаем, кем бы могли стать эти дети — футболистами, учеными, водителями или правоохранителями. Страна потеряла часть своего будущего», — подчеркнул он.
Генпрокурор подчеркнул, что предложение Офиса Генерального прокурора предусматривает «максимально справедливый приговор — безальтернативное пожизненное заключение».
«Речь идет не о суровости, а о справедливости и безопасности. Когда преступник будет знать, что за подобное деяние он никогда не выйдет на свободу, это станет сдерживающим фактором», — подчеркнул Кравченко.
Он также сообщил, что прокуроры уже отстояли ряд приговоров с пожизненным лишением свободы по делам об убийствах и преступлениях против детей.
В частности
в Киеве за убийство Максима Матерухина, совершенное на фуникулере, суд назначил пожизненное лишение свободы;
в Харькове прокуроры доказали вину 41-летнего мужчины в изнасиловании малолетнего ребенка — приговор пожизненный;
в Днепре 44-летний мужчина получил пожизненное заключение за изнасилование троих детей, а еще один преступник — за убийство несовершеннолетней и сексуальное насилие.
«Я лично приобщился к делу об убийстве Максима Матерухина как государственный обвинитель. Я видел глаза убийцы — никакого сожаления, только высокомерие и веру в безнаказанность. И видел глаза родителей — боль, сожаление и отчаяние. Мы добились максимально приближенного к справедливости приговора — пожизненного лишения свободы», — рассказал он.
По словам Кравченко, статистика преступлений против детей остается тревожной: за последние 19 месяцев 67 детей стали жертвами умышленных убийств, а 531 ребенок — пострадал от сексуального насилия, из них 360 — младше 14 лет.
«Каждый из этих случаев — это трагедия и неописуемая боль. Это голос родителей и детей, которые просят о защите. Справедливость должна быть жесткой, а наказание — соразмерным преступлению. Прошу народных депутатов поддержать инициативу Офиса Генерального прокурора и внести изменения в законодательство Украины», — подчеркнул Руслан Кравченко.
«Убийца или насильник больше не должен рассчитывать на поблажки или пробелы закона», — подытожил Генеральный прокурор.
