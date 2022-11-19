Без конденсата на окнах и плесени: нужен всего один простой продукт

В холодное время года на окнах часто появляется конденсат, который становится причиной плесени. Как избавиться от этой проблемы? Чтобы грибок не разросся по всему дому, вам нужен всего лишь один продукт. Какой именно читайте в материале ТСН.ua.

В издании Express поделились простым и эффективным лайфгаком, как избавиться от конденсата и плесени на окнах. Вам не придется больше использовать дорогостоящие и не всегда полезные для здоровья химические средства. Вам понадобится всего лишь один продукт, который есть на каждой кухне – соль.

Соль для предотвращения грибка и накопления конденсата на подоконнике можно использовать несколькими способами. Можно просто поставить у окна тарелку с солью. Она будет впитывать в себя лишнюю влагу. Но для лучшего эффекта произведите самодельный "осушитель" — в большую емкость насыпьте как можно больше соли.

Если через несколько дней соль впитала в себя много влаги и затвердела – не торопитесь ее выбрасывать. Просто поместите продукт в микроволновку на несколько минут и его можно будет использовать повторно.

Издавна известное свойство соли поглощать влагу и обезвоживать. Поэтому благодаря этому бюджетному средству вы сможете избавиться от лишней влаги в помещении, особенно на подоконнике.