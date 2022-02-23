Без Лазурного побережья: СНБО Украины просит Францию запретить отдых на ее курортах россиянам, признавшим "ЛДНР"

Данилов считает, что Франция должна принять решение, касающееся многих мест на Лазурном побережье.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совбеза Украины 23 февраля обратился к Франции с просьбой о введении дополнительных санкций в отношении представителей РФ, которые приняли решение признать псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР" и ввести российские войска на территорию оккупированного Донбасса.

Об этом он сказал в ходе общения со СМИ.

"Франция должна принять решение, касающееся многих мест на Лазурном побережье, чтобы там они не отдыхали. Если они принимают решение, о том, что нас можно убивать и при этом могут отдыхать на таких курортах, ну я не знаю. Я за общую солидарную ответственность людей, принимающих такие решения", — сказал Данилов.

Он добавил, что заседание СНБО остается открытым.

Напомним, что ранее в СНБО сообщили, будет ли в Украине внедряться комендантский час.

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