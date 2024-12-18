"Без любви к зрителям не было бы наших трюков", — иллюзионисты братья Томашевские о магии и планах собрать сразу три Дворца Спорта

28 декабря в 18:00 и 29 декабря в 13:00 и 16:00 в Киеве пройдут сразу три магических шоу от талантливых украинских иллюзионистов — братьев Томашевских из Magic Brothers, которые уже давно стали настоящей YouTube-сенсацией.

Шоу-сказка "Короли Магии спасают Новый год" — это масштабный и полностью авторский проект, созданный украинскими талантами. Иллюзионисты из Magic Brothers братья Томашевские вместе со Святым Николаем будут противостоять коварному злодею и спасать новогоднее чудо. В борьбе со злом Короли Магии прибегнут к зрелищным фокусам и чарам, которые не оставят равнодушным ни одного ребенка или взрослого, к ярким цирковым номерам с элементами воздушной гимнастики, к мастерской иллюзии, оригинальной хореографии, юмору и покорят стихию огня. Больше о создании большого шоу и подготовке к "сбору Дворцов Спорта" — далее в материале.

Про шоу

Что вдохновило вас создать новогоднее шоу? В чем его уникальность?

Дмитрий: Я отец двоих детей. Помню, как ужасался от тех советских нарративов, когда хотел повести их на новогодний спектакль. Такие типичные "елки" меня травмировали еще в детстве, ведь нас с Артуром каждый год тянули на подобный "праздник". Конечно, даже язык не поворачивается назвать это словом "шоу". Это невероятный ужас. Я не шучу! У меня даже была небольшая фобия по поводу Деда Мороза. Мне говорили, что раз в год в дом приходит какой-то дед, а все вокруг шутили, что у него красный нос, потому что он пьяный. Объясняли, что наведывается только ночью, чтобы никто его не видел, и оставляет следы на окнах…

Иллюзионисты братья Томашевские

Хочу, чтобы мои дети, как и детвора всей страны, видели качественные шоу современного европейского уровня. Они должны запомнить именно такие представления, особенно сейчас, когда нужно показать, насколько украинцы талантливы, и максимально отрезать прошлое. Дети нуждаются в качественной сказке с правильными моральными принципами, которые и воспроизведены в шоу "Короли Магии спасают Новый год". Там у нас будет Святой Николай, настоящее чудо, сказка, магия, а не тот ужас, который предлагался раньше. Горжусь тем, что даже в такие темные времена есть возможность полностью изменить будущее для своих детей.

Какие новые иллюзии и трюки зрители увидят 28 и 29 декабря во Дворце Спорта?

Шоу "Короли Магии спасают Новый год", созданное в прошлом году в Bel étage, существенно отличается от того, что зрители увидят во Дворце Спорта. Мы представим совершенно новые иллюзии. Также будет больше цирковых номеров. На сцене станет больше артистов, появятся неожиданные сюжетные повороты. Каждая иллюзия – авторская. Она может не только привлечь внимание к Украине, но и заинтересовать весь мир иллюзионного искусства. Зрители увидят более масштабное шоу продолжительностью полтора часа.

Как готовились к такой грандиозной постановке в одной из самых больших локаций столицы?

К работе над этим событием были привлечены более 100 настоящих мастеров своего дела. Среди них – фронтмен группы "Авиаторы" Дмитрий Тодорюк, режиссер нашего шоу. Невероятную хореографию подарит нам заслуженный деятель эстрадного искусства Украины Алексей Пастухов. Художник-костюмер шоу — Дмитрий Курята, который создавал костюмы для "Киев Модерн-балета", работал на Евровидении и в других масштабных проектах.

Иллюзионисты братья Томашевские

Продюсером шоу "Короли Магии спасают Новый год" является Михаил Ясинский, известный своим сотрудничеством с Олей Поляковой, Максом Барским, Jerry Heil, Tayanna, Аланом Бадоевым, который создал много крутых шоу, что всегда отличались своей уникальностью, масштабностью и фееричностью.

И это только несколько известных имен из нашей команды. Мы выбрали лучших специалистов Украины и создали вместе с ними это грандиозное, по-настоящему европейское шоу.

Почему на роль Святого Николая выбрали именно Юрия Годо? Как сотрудничество с ним повлияло на шоу?

Мы искали самого лучшего Николая в стране. Выяснилось, что лучший Николай — это номинант на премию "Грэмми" Юрий Годо. Это настолько невероятные, незабываемые эмоции, что не поделиться ими с другими — просто преступление.

Про магию и иллюзии

Есть ли трюк, который вы мечтаете выполнить, но пока не смогли?

Мечтаем перейти Днепр и даже уже готовимся к этому трюку!

Как удалось воплотить иллюзии, которые демонстрировал сам Дэвид Копперфилд? Какие из них можно увидеть на шоу?

Вас действительно ждут фокусы, которые показывал сам Дэвид Копперфилд. На некоторые из них мы даже покупали и получили лицензию, чтобы выступать с ними не только в Украине, но и во всем мире. Здесь мы не поступали, как большинство иллюзионистов, которые покупают китайские подделки и работают без лицензии. Мы ценим сообщество иллюзионистов и вклад мастеров в наше искусство. На шоу вы станете свидетелем настоящей трансформации и левитации, увидите проявления телепортации!

Расскажите о процессе создания авторских иллюзий специально для шоу "Короли Магии спасают Новый год".

На самом деле можно сказать, что подготовка продолжалась всю жизнь, ведь многое совершенствовалось годами. Особое внимание мы уделили музыкальному сопровождению. Все треки разработаны именно под шоу, чтобы сделать акцент и обеспечить невероятную магическую атмосферу. Также у нас есть собственная пиротехника, позволяющая демонстрировать спецэффекты мирового уровня и даже больше.

Шоу имеет множество электронных моментов, которые создавались именно под фокусы. Хотя были неудачные прототипы, мы усовершенствовались в течение года и все удалось. Новые номера создавались даже в последние моменты. Это по-настоящему волшебный процесс! Мы очень хотели оправдать ожидания зрителя и представить действительно самое главное событие в этом году во Дворце Спорта. Сделать каждую иллюзию так аккуратно и сценически, чтобы зритель сразу это почувствовал и погрузился в мир магии.

Как изменилось ваше творчество с момента основания Magic Brothers?

Мы смогли воплотить свою мечту. Благодаря живым выступлениям стали ближе к зрителям, и такой обмен энергиями очень вдохновляет.

Про закулисье

Что вдохновляет вас на поиск новых идей?

Любовь к зрителям. Без них не было бы и наших трюков.

Расскажите о подготовке шоу. Сколько времени занимают репетиции?

Репетиции — всегда очень объемный процесс, где ты проходишь через все этапы, которые проходят на сцене и за ней. В нашем шоу принимают участие артисты оригинального жанра: профессиональные хореографы, мастер Диабло — единственный в Украине, установивший рекорд по жонглированию, а еще воздушный гимнаст, вокалисты. Словом, все увидите во Дворце Спорта.

Что самое сложное в работе иллюзиониста на такой большой сцене?

Стабильность трюков. Каждый номер – это всегда ответственность, которая разделяется между иллюзионистом и зрителями. Поэтому никогда нельзя быть уверенным на все 100% в результате, именно этим и отличается профессиональный иллюзионист от непрофессионального. Но настоящий мастер всегда найдет решение, чтобы удивить зрителя.

Как вы достигли такого уровня синхронности и слаженности в номерах?

Раскроем секрет: здесь сработала генетика. Мы же родные братья!

Для зрителей

Что бы вы сказали тем, кто никогда не был на магическом шоу? Почему стоит посетить ваше представление?

После этого спектакля никто из зрителей не останется равнодушным. Потому что магия не нуждается в переводе, ее понимают как дети, так и взрослые.

Какой момент шоу, по вашему мнению, удивит зрителей больше всего?

Телепортация! За всю историю нашей страны ее еще никто не делал.

Есть ли возможность для зрителей стать частью вашей магии на сцене?

Конечно. Почти каждый трюк требует непосредственного участия зрителей. Будет создан 3D-эффект, а это значит, что человек, сидя в партере, увидит магию вокруг себя. Все, что будет происходить на сцене, почувствует каждый в зале. И это обеспечит реальную картинку магии.

Как считаете, почему магия настолько популярна даже в цифровую эру?

Это единственный в мире жанр, который даже взрослого вернет в детство и подарит веру в Чудо.

Чего вы ожидаете от встречи со зрителями на главной сцене страны?

Для нас любая встреча со зрителями – это очень теплый момент. Поэтому наша главная задача – подарить людям теплые эмоции, которые они долго не смогут забыть.

Иллюзионисты братья Томашевские

Купить билеты на шоу, которые состоятся 28 декабря в 18:00 и 29 декабря в 13:00 и 16:00 в Киеве, можно ЗДЕСЬ.

Партнеры проекта: 1+1 media и Киевстар ТВ.

Читайте также: