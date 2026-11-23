Марина Мойченко погибла в Вишневом

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Днем 22 ноября российские оккупанты нанесли удар по супермаркету Novus в Вишневом Киевской области. К сожалению, в результате атаки погибла Марина Леонидовна Мойченко, учительница 2-Д класса Вишневского академического лицея «Основа», мама двоих детей.

Об этом сообщил депутат Вишневого городского совета Сергей Гулиев.

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«Она учила детей, дарила им знания, заботу и любовь. Теперь ее не дождутся дома родные, а в школе маленькие ученики… Невыразимая боль. Искренние соболезнования детям, семье, близким и всем, кто знал Марину Леонидовну. Светлая и вечная память», – написал он.

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Россия атаковала Киевщину дронами — главное

Россия нанесла удары по Киевской области ударными беспилотниками 22 ноября. В результате вражеского удара погибли люди, есть раненые. В частности, враг убил человека в Белоцерковском районе. Также были раненые. Также поврежден частный жилой дом, два автомобиля и здание предприятия.

В Вишневом Киевской области реактивный беспилотник «Герань-5» попал в торговый центр Novus. В результате удара погибли три человека, еще по меньшей мере 15 получили ранения. Одна женщина погибла прямо на месте попадания. Мужчина умер по дороге в больницу в карете скорой помощи, а еще одна женщина уже в медицинском учреждении.

Число пострадавших, по предварительным данным, составляет от 15 до 17 человек. Среди них двое детей. В частности, полуторагодовалого ребенка с ранением спины госпитализировали в детскую больницу «Охматдет». Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

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