Без матери остались двое детей: в Коломые Tesla насмерть сбила волонтера, ее муж-военный в реанимации

В Коломые Ивано-Франковской области водитель автомобиля Tesla насмерть сбила женщину и травмировала мужчину. Погибшей оказалась местная волонтер Юлия Пиотровская, ее муж-военный в реанимации.

Об этом сообщает "Волонтерский центр "Локомотив" и местные СМИ.

По данным полиции, ДТП произошло из-за того, что водитель Tesla вовремя не затормозила и автомобиль взлетел с лестничной клетки, где находились люди.

На месте трагедии погибла 38-летняя волонтер Юлия Пиотровская. Ее 51-летний муж, являющийся военнослужащим, получил травмы и находится в реанимации.

Фото: Волонтерский центр "Локомотив"

Без матери остались двое детей.

Напомним, из-за смертельного ДТП в Коломые полиция открыла уголовное производство. Продолжается следствие.

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