Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Без матери остались двое детей: в Коломые Tesla насмерть сбила волонтера, ее муж-военный в реанимации

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1649
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Без матери остались двое детей: в Коломые Tesla насмерть сбила волонтера, ее муж-военный в реанимации

Фото: Волонтерский центр "Локомотив"

Полиция расследует причины ДТП.

В Коломые Ивано-Франковской области водитель автомобиля Tesla насмерть сбила женщину и травмировала мужчину. Погибшей оказалась местная волонтер Юлия Пиотровская, ее муж-военный в реанимации.

Об этом сообщает "Волонтерский центр "Локомотив" и местные СМИ.

По данным полиции, ДТП произошло из-за того, что водитель Tesla вовремя не затормозила и автомобиль взлетел с лестничной клетки, где находились люди.

На месте трагедии погибла 38-летняя волонтер Юлия Пиотровская. Ее 51-летний муж, являющийся военнослужащим, получил травмы и находится в реанимации.

Фото: Волонтерский центр
Фото: Волонтерский центр "Локомотив"

Без матери остались двое детей.

Напомним, из-за смертельного ДТП в Коломые полиция открыла уголовное производство. Продолжается следствие.

Читайте также:

Смертельное ДТП возле Днепра – погибли три человека

Смертельное ДТП возле Днепра – погибли три человека

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1649
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация