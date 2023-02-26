Без матери остались двое детей: в Коломые Tesla насмерть сбила волонтера, ее муж-военный в реанимации

Полиция расследует причины ДТП.
В Коломые Ивано-Франковской области водитель автомобиля Tesla насмерть сбила женщину и травмировала мужчину. Погибшей оказалась местная волонтер Юлия Пиотровская, ее муж-военный в реанимации.
Об этом сообщает "Волонтерский центр "Локомотив" и местные СМИ.
По данным полиции, ДТП произошло из-за того, что водитель Tesla вовремя не затормозила и автомобиль взлетел с лестничной клетки, где находились люди.
На месте трагедии погибла 38-летняя волонтер Юлия Пиотровская. Ее 51-летний муж, являющийся военнослужащим, получил травмы и находится в реанимации.
Без матери остались двое детей.
Напомним, из-за смертельного ДТП в Коломые полиция открыла уголовное производство. Продолжается следствие.
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