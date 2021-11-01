Без матери осталось 11 детей: в Хмельницком от коронавируса умерла беременная женщина

В больнице говорят, что это первый случай у них, когда в результате COVID-19 умирает женщина в положении.
В Хмельницкой инфекционной больнице впервые зафиксировали смерть беременной женщины от осложнений COVID-19. Без мамы остались 11 детей.
Об этом рассказала директор Хмельницкой инфекционной больницы Оксана Пиддубная, информирует МТРК "Мисто".
"На днях умерла у нас беременная женщина, которая является мамой 11 детей", – сказала Оксана Пиддубная.
Что касается умерших, то возраст их преимущественно 60-70, однако фиксируют летальные случаи и среди молодежи.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, в Черновицкой области от коронавируса скончался молодая беременная врач.