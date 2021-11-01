Без матери осталось 11 детей: в Хмельницком от коронавируса умерла беременная женщина

Без матери осталось 11 детей: в Хмельницком от коронавируса умерла беременная женщина

В больнице говорят, что это первый случай у них, когда в результате COVID-19 умирает женщина в положении.

В Хмельницкой инфекционной больнице впервые зафиксировали смерть беременной женщины от осложнений COVID-19. Без мамы остались 11 детей.

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Об этом рассказала директор Хмельницкой инфекционной больницы Оксана Пиддубная, информирует МТРК "Мисто".

"На днях умерла у нас беременная женщина, которая является мамой 11 детей", – сказала Оксана Пиддубная.

По ее словам, в результате осложнений COVID-19 в больнице также скончалась 22-летняя девушка. Директор медучреждения говорит, что возраст больных действительно изменился. Младшему госпитализированному в инфекционную больницу пациенту – 7 суток. Старшему – 96 лет.

Что касается умерших, то возраст их преимущественно 60-70, однако фиксируют летальные случаи и среди молодежи.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Черновицкой области от коронавируса скончался молодая беременная врач.

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