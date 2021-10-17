Без матери осталось трое детей: в результате смертельного ДТП на Волыни погибла молодая женщина

Без матери осталось трое детей: в результате смертельного ДТП на Волыни погибла молодая женщина

Водитель, сбивший женщину, также погиб.

В субботу, 16 октября, в результате аварии во Владимире-Волынском Волынской области погибла 28-летняя женщина. Смертельная авария произошла на улице Зимнивской, пишет БУГ.

У погибшей остались трое малолетних детей: сыновья в возрасте 10 и 7 лет и дочь, которой не исполнилось и года.

Напомним, водитель Mercedes не справился с управлением, совершил наезд на женщину, а сам вылетел из авто и погиб на месте. По словам врача скорой, мужчина погиб до приезда медиков от тяжелой черепно-мозговой травмы.

В автомобиле находился еще 13-летний парень, по данным местных СМИ, сын погибшего водителя. Он не пострадал.

Травмированную женщину госпитализировали, но в больнице она скончалась.

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