Без матери осталось трое детей: в результате смертельного ДТП на Волыни погибла молодая женщина

Водитель, сбивший женщину, также погиб.
В субботу, 16 октября, в результате аварии во Владимире-Волынском Волынской области погибла 28-летняя женщина. Смертельная авария произошла на улице Зимнивской, пишет БУГ.
У погибшей остались трое малолетних детей: сыновья в возрасте 10 и 7 лет и дочь, которой не исполнилось и года.
Напомним, водитель Mercedes не справился с управлением, совершил наезд на женщину, а сам вылетел из авто и погиб на месте. По словам врача скорой, мужчина погиб до приезда медиков от тяжелой черепно-мозговой травмы.
В автомобиле находился еще 13-летний парень, по данным местных СМИ, сын погибшего водителя. Он не пострадал.
Травмированную женщину госпитализировали, но в больнице она скончалась.