Без Москвы, Петербурга и Ростова: в Одессе демонтировали таблички с названиями российских городов-побратимов

В общей сложности было пять табличек с названиями городов страны-агрессора.
В Одессе демонтировали пять табличек с названиями российских городов-побратимов.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Решение о демонтаже было принято на внеочередном заседании исполкома 13 апреля. Его также поддержал и мэр города Геннадий Труханов.
Отмечается, что памятный знак находится в центре Одессы на Думской площади. Коммунальщики сняли указатели с надписью Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Таганрог и Ростов-на-Дону. Вместо городов государства-террориста планируют добавить города, активно помогающие Одессе в военное время.
Как сообщалось, в Тернополе планируется переименовать улицы, названия которых связаны со страной-агрессоркой или Советским Союзом.
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