Без невыносимой жары, но местами с дождем: какой будет погода в Украине 24 июля

Погода в субботу, 24 июля, в Украине будет комфортной.
Погода в Украине, в субботу, 24 июля, снова будет жаркой и сухой. Незначительные осадки ожидаются только в некоторых регионах. Температура воздуха сегодня в некоторых регионах достигнет 28 градусов.
Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Так, по данным синоптиков, температура воздуха в среднем составит отметок от + 25 градусов до +27 градусов. В северных регионах днем температура прогреется до + 26-28 градусов. Осадков здесь не прогнозируют.
На юге днем будет также тепло, столбики термометров покажут от + 26 градусов до +28 градусов. В центральных регионах температура прогреется местами до + 28 °С.
На Востоке днем синоптики обещают + 26-28 градусов. Зато более прохладно будет в субботу, 24 июля, на Западе, где ожидается около + 23-25 градусов.
Погода в Киеве сегодня, 24 июля, предполагается без осадков. В столице ожидается + 25-27 градусов днем.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, дожди возможны разве что в Карпатах и затронут северные районы Сумщины и Черниговщины. А вот в Волынской, Житомирской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях и в Крыму метеорологи предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.
Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.
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