"Без нотариуса": как будет работать в "Дие" услуга оформления разрешения на выезд ребенка за границу

Большинство стран ЕС уже ввели определенную электронную форму для такого разрешения.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, когда появится в "Дие" и как будет работать услуга оформления разрешения на выезд ребенка за границу.
Об этом он сообщил 19 августа в эфире телемарафона.
"Это также очень актуальная услуга, потому что семьи сегодня разделены, женщины с детьми выезжают за границу без мужчин или наоборот. Сейчас нужно получить нотариальное разрешение на выезд одного из родителей для выезда ребенка с другим членом семьи. Мы предлагаем сделать это в несколько кликов в "Дие". Сейчас в Киеве от 600 до 3 000 грн стоит получение такого нотариального разрешения. Но все это можно будет сделать в "Дие" автоматически", — подчеркнул министр.
Федоров также объяснил, как это будет работать и когда услуга будет доступна украинцам.
"Мы в реестрах автоматически видим, кто муж, кто жена, есть ли у них ребенок. И благодаря "Дия. Подпись" это можно сделать за несколько секунд — предоставить это разрешение. Оно автоматически будет попадать в систему пограничников и не нужно будет бумажек. Эта услуга готова — нужна только поддержка депутатов. Но первое чтение мы уже прошли, сейчас еще нужно второе чтение. Надеюсь, что это произойдет в течение нескольких следующих недель", — отметил глава Минцифры.
Читайте также:
- В "Дие" готово к запуску около 10 новых услуг и документов: когда они появятся в приложении
- Водительские документы не отображаются в "Дие": автомобилистам рассказали, что нужно делать
- В Минцифре рассказали, как будет работать растаможка авто в "Дие"