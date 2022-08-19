"Без нотариуса": как будет работать в "Дие" услуга оформления разрешения на выезд ребенка за границу

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, когда появится в "Дие" и как будет работать услуга оформления разрешения на выезд ребенка за границу.

Об этом он сообщил 19 августа в эфире телемарафона.

"Это также очень актуальная услуга, потому что семьи сегодня разделены, женщины с детьми выезжают за границу без мужчин или наоборот. Сейчас нужно получить нотариальное разрешение на выезд одного из родителей для выезда ребенка с другим членом семьи. Мы предлагаем сделать это в несколько кликов в "Дие". Сейчас в Киеве от 600 до 3 000 грн стоит получение такого нотариального разрешения. Но все это можно будет сделать в "Дие" автоматически", — подчеркнул министр.

Федоров также объяснил, как это будет работать и когда услуга будет доступна украинцам.

"Мы в реестрах автоматически видим, кто муж, кто жена, есть ли у них ребенок. И благодаря "Дия. Подпись" это можно сделать за несколько секунд — предоставить это разрешение. Оно автоматически будет попадать в систему пограничников и не нужно будет бумажек. Эта услуга готова — нужна только поддержка депутатов. Но первое чтение мы уже прошли, сейчас еще нужно второе чтение. Надеюсь, что это произойдет в течение нескольких следующих недель", — отметил глава Минцифры.

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