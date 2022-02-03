Без обращения к врачу сроком на 5 дней: е-больничный снова будут открывать дистанционно

Без обращения к врачу сроком на 5 дней: е-больничный снова будут открывать дистанционно

Электронные больничные в Украине начали выдавать с 1 октября 2021 года.

В Украине возвращают дистанционное получение электронных больничных.

Об этом шла речь в четверг, 3 февраля, во время заседания Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения.

"Возрастают нагрузки на центры первичной медицинской помощи и семейных врачей в связи с обращениями об открытии больничных. Поэтому согласован текст приказа о возобновлении практики дистанционного открытия электронных больничных на пять дней, с последующим обращением к врачу", — говорится в сообщении.

Так, при необходимости продления больничного (на более чем 5 дней), пациенту необходимо обратиться к врачу, чтобы продлить срок, или, наоборот, закрыть больничный.

Напомним:

В Минздраве разрешили до 1 мая 2022 года в четырех случаях выдавать не электронные больничные, а бумажные. Ранее разрешение действовало только до 1 февраля. При каких условиях это возможно – в материале ТСН.ua.

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