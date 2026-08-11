Без очередей и бумаг: как абитуриентам заключить договор об обучении онлайн в несколько кликов

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В этом году абитуриенты впервые могут заключить договор об обучении дистанционно через электронный кабинет с помощью «Дия.Пидпысу» или КЭП. Подтвердить место обучения необходимо до 18:00 вторника, 11 августа, выполнив все требования учебного заведения.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

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В Минобразования отмечают, что в 2026 году абитуриенты впервые могут заключить договор об обучении в высших учебных заведениях непосредственно через электронный кабинет. Благодаря этому подтвердить выбор университета или другого учебного заведения и подписать договор можно удаленно.

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Почти 86% абитуриентов подтвердили выбор места обучения с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). При этом 56,8% договоров об обучении были подписаны дистанционно.

Абитуриенты, чьи заявления имеют статус «Рекомендовано к зачислению», но которые еще не выполнили все предусмотренные требования, должны до 18:00 11 августа подтвердить выбор места обучения и выполнить условия учебного заведения для зачисления.

Как заключить договор об обучении в университете онлайн?

Для подписания договора через электронный кабинет абитуриенту необходимо активировать функцию «Дия.Пидпыс» в приложении «Дия» или создать КЭП, в частности через банковское приложение.

Также необходимо проверить наличие в данных абитуриента регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) или идентификационного кода. Кроме того, следует убедиться, что выбранное учебное заведение поддерживает дистанционное заключение договоров через электронный кабинет.

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РНУКНП обычно указывают при регистрации на НМТ, ЕВЭ, ЕПВИ, ЕВИ и другие вступительные экзамены. Если этого номера нет в электронном кабинете, необходимо обратиться в учебное заведение, чтобы соответствующие данные были внесены в систему.

Информацию о том, поддерживает ли учебное заведение заключение договора через электронный кабинет, можно найти на сайте vstup.edbo.gov.ua в разделе «Конкурсные предложения».

Пошаговая инструкция по подписанию договора

Сначала абитуриенту необходимо зайти в свой электронный кабинет и открыть заявление со статусом «Рекомендовано к зачислению». Рядом с ним нужно нажать «Информация к зачислению».

После этого необходимо подтвердить выбор места обучения. Это является обязательным условием перед заключением договора.

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Далее напротив раздела «Подписание договора об обучении» появятся кнопки «Просмотреть» и «Подписать». Сначала необходимо открыть документ и ознакомиться с его условиями, а также с правами и обязанностями сторон.

Если все данные верны, можно нажать «Подписать». На следующем этапе договор необходимо подписать с помощью КЭП или «Дия.Пидпысу».

После успешной проставления электронной подписи информация автоматически передается в учебное заведение. Дальнейшие действия по оформлению зачисления уже осуществляет само учебное заведение.

Что еще стоит знать абитуриентам?

Договор об обучении подписывает непосредственно абитуриент, независимо от его возраста. Подписи родителей или опекунов не требуются.

По желанию договор можно оформить непосредственно в учебном заведении — офлайн или дистанционно, если такая возможность предусмотрена заведением.

В то же время подписание через электронный кабинет доступно только в тех учебных заведениях, которые согласились использовать этот способ.

Если учебное заведение не поддерживает электронное подписание договоров, в личном кабинете появится соответствующее уведомление. В таком случае абитуриенту необходимо связаться с учебным заведением и уточнить, как именно происходит заключение договора.

Важно, что подписать договор можно только после подтверждения выбора места обучения.

Видео с инструкцией по подтверждению выбора места обучения и заключению договора также опубликовано на YouTube-канале «ОсвитаВсим».

Сроки зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения

Зачисление абитуриентов на бюджетные места продлится до 13 августа включительно. После появления соответствующего приказа статус заявления изменится на «Включено в приказ».

С 14 августа абитуриенты, которые не подтвердили свой выбор или не получили рекомендации на контракт в ходе автоматического распределения, смогут получать рекомендации на свободные контрактные места. Зачисление по таким заявлениям продлится до 30 августа.

Кстати, вступительная кампания 2026 года показала рост числа заявлений на 28%. Абитуриенты стали чаще выбирать востребованные государством специальности: строительство, машиностроение, робототехнику и энергетику. Лидерами по количеству поданных заявлений среди университетов стали КПИ им. Игоря Сикорского, КНУ им. Тараса Шевченко и Государственный торгово-экономический университет. Также высокий спрос наблюдается в высших учебных заведениях Ивано-Франковска, Черновцов, Киева, Одессы и Луцка.

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