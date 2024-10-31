Без очередей и потери времени: в Минобороны объяснили, как получить отсрочку через "Резерв+"

Благодаря соответствующей функции в приложении не нужно будет стоять в очереди и тратить время.

В мобильном приложении "Резерв+" военнообязанные украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации.

Каждый сможет это сделать в несколько кликов, об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

Как отметила чиновник, эта функция улучшит жизнь граждан. Она фактически приведет к тому, что украинцы не будут нуждаться в офлайн визите. Им не нужно будет стоять в очередях и тратить свое время.

"Поскольку людям будет дана возможность зайти в несколько кликов в приложение, отправить запрос и уже в считанные минуты, если информация об этом статусе подтверждается в других реестрах, отсрочка отгружается прямо в приложение, в электронный военно-учетный документ", — пояснила Черногоренко.

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Электронные отсрочки от мобилизации появятся в приложении "Резерв+" уже в ноябре. Однако в начале они будут доступны не всем.

Первыми получат электронные отсрочки люди с инвалидностью, а также студенты и аспиранты. Позже сервис будет доступен для многодетных родителей.

В Министерстве обороны отметили, что сервис электронных отсрочек уже реализован, сейчас его активно тестируют.

Напомним, в Киевском ТЦК рассказали, что количество добровольцев, желающих вступить в ряды ВСУ и Сил обороны, значительно уменьшилось.

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