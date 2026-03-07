Без опыта домашнего насилия и буллинга: в Украине ввели требования для работы в школах и детсадах

Учительница в классе / © Freepik

Кабинет Министров Украины принял решение, которое должно радикально изменить уровень безопасности в образовательных учреждениях. Теперь проверка кандидатов на работу с детьми становится жесткой и обязательной: людей с «темным прошлым» не будут допускать к воспитанию и обучению учеников.

Соответствующий механизм проверки был утвержден 6 марта 2026 года. Как отмечают в Министерстве образования и науки, безопасность детей — абсолютный приоритет, поэтому работодатели в детских садах и школах больше не смогут брать на работу лиц, репутация которых вызывает сомнения.

Кого не допустят к работе?

По новому порядку, отказ в трудоустройстве получат кандидаты, имеющие:

Судимость за совершение уголовных правонарушений (особенно преступления против детей).

Административные взыскания за домашнее насилие, буллинг (травля) или невыполнение родительских обязанностей (для учреждений общего среднего образования).

Что теперь нужно для трудоустройства?

Процедура оформления документов для будущих работников теперь выглядит так:

Для работы в дошкольном заведении (садик): обязательно нужно предоставить выписку из «Дії» об отсутствии судимости. Для работы в заведении общего среднего образования (школа): Выписка из «Дії» об отсутствии судимости.

Справка от Национальной полиции Украины об отсутствии фактов привлечения к ответственности за буллинг или жестокое обращение с детьми.

Почему это важно?

В правительстве отмечают, что введение такого порядка — это не бюрократическая формальность, а способ очистить образовательную среду от лиц, которые могут представлять потенциальную угрозу для ребенка. Это также выполнение международных обязательств Украины, в частности, положений Конвенции ООН о правах ребенка.

Эти шаги должны сделать невозможным попадание в коллективы учебных заведений людей, чье предыдущее поведение противоречит принципам педагогики и безопасной среды.

Ранее мы писали о том, что за четыре года войны количество детей в Киеве сократилось на 36%, а контингент питомцев садиков уменьшился на треть. Пока в одних районах очереди сохраняются, на Печерске садики уже стоят полупустыми, а часть заведений пришлось временно закрыть.