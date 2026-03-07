ТСН в социальных сетях

Без опыта домашнего насилия и буллинга: в Украине ввели требования для работы в школах и детсадах

Минобразования ужесточает требования к кандидатам на работу в школах и садах.

Учительница в классе

Учительница в классе / © Freepik

Кабинет Министров Украины принял решение, которое должно радикально изменить уровень безопасности в образовательных учреждениях. Теперь проверка кандидатов на работу с детьми становится жесткой и обязательной: людей с «темным прошлым» не будут допускать к воспитанию и обучению учеников.

Соответствующий механизм проверки был утвержден 6 марта 2026 года. Как отмечают в Министерстве образования и науки, безопасность детей — абсолютный приоритет, поэтому работодатели в детских садах и школах больше не смогут брать на работу лиц, репутация которых вызывает сомнения.

Кого не допустят к работе?

По новому порядку, отказ в трудоустройстве получат кандидаты, имеющие:

  • Судимость за совершение уголовных правонарушений (особенно преступления против детей).

  • Административные взыскания за домашнее насилие, буллинг (травля) или невыполнение родительских обязанностей (для учреждений общего среднего образования).

Что теперь нужно для трудоустройства?

Процедура оформления документов для будущих работников теперь выглядит так:

  1. Для работы в дошкольном заведении (садик): обязательно нужно предоставить выписку из «Дії» об отсутствии судимости.

  2. Для работы в заведении общего среднего образования (школа):

    • Выписка из «Дії» об отсутствии судимости.

    • Справка от Национальной полиции Украины об отсутствии фактов привлечения к ответственности за буллинг или жестокое обращение с детьми.

Почему это важно?

В правительстве отмечают, что введение такого порядка — это не бюрократическая формальность, а способ очистить образовательную среду от лиц, которые могут представлять потенциальную угрозу для ребенка. Это также выполнение международных обязательств Украины, в частности, положений Конвенции ООН о правах ребенка.

Эти шаги должны сделать невозможным попадание в коллективы учебных заведений людей, чье предыдущее поведение противоречит принципам педагогики и безопасной среды.

Ранее мы писали о том, что за четыре года войны количество детей в Киеве сократилось на 36%, а контингент питомцев садиков уменьшился на треть. Пока в одних районах очереди сохраняются, на Печерске садики уже стоят полупустыми, а часть заведений пришлось временно закрыть.

