Без опыта в ВПК, но со связями: заместителем главы Минстратегпрома назначен чиновник КГГА

Несмотря на достаточно молодой возраст – 33 года, у Ткаченко серьезный стаж государственной службы, который начался, когда ему было 22 года.

Кабинет министров Украины назначил Тимура Ткаченко заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник.

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До назначения Тимур Ткаченко работал в районных столичных госадминистрациях и Киевской городской госадминистрации, где в разные периоды отвечал за далекие от Минстратегпрома сферы от содержания подземных пешеходных переходов до развития пляжей в Киеве. Ткаченко имеет богатую чиновничью биографию, но именно эти вехи биографии он сам обозначил на своей странице в Facebook.

Несмотря на довольно молодой возраст – 33 года, у Ткаченко серьезный стаж государственной службы, который начался, когда Ткаченко было 22 года.

Карьерная лестница Тимура Ткаченко

В открытых источниках можно найти подробности чиновничьей карьеры Ткаченко, которые указывают на его принадлежность к партии Виталия Кличко "Удар", связи с заместителем главы Офиса президента Алексеем Кулебой, а также связи с новым главой НАБУ Семеном Кривоносом.

Как пишет "Европейская правда", когда в 2021 году Кулеба был повышен с должности главы департамента до заместителя главы КГГА, подразделение возглавил первый заместитель Тимур Ткаченко.

Во время назначения в 2021 году директором Департамента городского благоустройства КГГА Ткаченко на своей странице в Facebook поблагодарил за доверие лично главу КГГА Виталия Кличко и первого заместителя по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий, которым в то время был нынешний заместитель главы ОП Алексей Кулеба.

По данным Bihus.info, департамент Кулебы был "единственным, который миновал обыски полиции и ДБР во время противостояния Виталия Кличко и Офиса президента за контроль над столицей".

Также Ткаченко связывали с ООО "Аспер Эстейд". В частности, в марте 2023 года СМИ называли Ткаченко основателем этой компании. В то же время, конечным бенефициаром компании по сегодняшний день остается заместитель главы ОП Алексей Кулеба.

Напомним, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Нацгвардией боевого офицера, Героя Украины полковника Александра Пивненко.

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