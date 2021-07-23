Без осадков и сильной жары: прогноз погоды в Украине на выходные, 24-25 июля

Без осадков и сильной жары: прогноз погоды в Украине на выходные, 24-25 июля

На юге будет жарко — до 33°.

На выходных, 24-25 июля, в Украине будет солнечная и сухая погода.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 24 июля, в стране будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, в южной части до 20°, днем 24-29°, в Карпатах ночью 5-10°, днем 17-22°.

В воскресенье, 25 июля, осадков также не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 25-30°, на юге страны до 33°.

В Киеве на выходных будет сухая и солнечная погода. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура в субботу ночью 14-16°, днем 26-28°. В воскресенье, 25 июля, температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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