Без осадков, но с морозами: какими в Украине будут первые выходные зимы, 3-4 декабря

Погода в субботу и воскресенье будет облачной с прояснениями.

Первые выходные зимы, 3-4 декабря, в Украине будут морозными и сухими.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток в стране будет преимущественно без осадков. В западных и северных областях на дорогах местами гололед. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, на востоке страны местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 3-9° мороза, днем 0-6° мороза, на Закарпатье и в южной части ночью от 3° тепла до 4° мороза, днем 0-6° тепла.

В Киеве выходные будут сухими. На дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.

Как прогнозирует Наталья Диденко, по всей Украине синоптическую ситуацию продолжит определять антициклон, который 3-4 декабря принесет сухую погоду.

По ее данным, также будет повышено атмосферное давление, будут ночные и утренние туманы. "В воскресенье ночью прикрутит морозом на севере и востоке до -5-10°. Сильный восточный ветер, к штормовым порывам, на востоке юго-востоке Украины. Днем на юге и западе достаточно тепло — оттепель. Везде на дорогах скользко и мокро", — отмечает Диденко.

В Киеве в субботу-воскресенье будет сухая холодноватая погода.

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Первая половина следующей недели — холодная (разве что на юге и западе будут преобладать днем небольшие "плюсы"), со второй половины декабря — везде в Украине потеплеет, прогнозирует синоптик.

Напомним, ранее руководитель отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык говорил, что морозы в Украине продержатся как минимум неделю, до 10 дней. В то же время, народный синоптик Станислав Щедрин сообщал, что морозная погода в Украине продержится до 10-12 декабря, а дальше снова придет потепление с "плюсами". В целом же, по данным Щедрина, декабрь будет теплым и богатым на осадки.

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