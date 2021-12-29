Без осадков, но с морозами: прогноз погоды в Украине на четверг, 30 декабря

Завтра будет облачно с прояснениями.
В четверг, 30 декабря, в Украине осадков не будет, однако погода будет морозной.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без существенных осадков. На дорогах большинства областей сохранится гололедица, в Запорожской области — местами гололед, в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей — сильный гололед. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10°, в центральных и южных областях местами 13-15° мороза, на крайнем западе 0-5° мороза, днем в Украине 1-6° мороза, в западных областях 0-5° тепла.
В Киеве 30 декабря также будет сухо. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 1-3° мороза. Из-за гололедицы на дорогах в столице объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.
Читайте также:
- Выходные и праздничные дни 2022: когда будут отдыхать украинцы
- Новогодние выходные 2022: когда украинцы смогут отдохнуть. Календарь праздников
- Ткаченко назвал два праздника, выходные из-за которых не будут переносить на будние дни