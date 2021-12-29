Без осадков, но с морозами: прогноз погоды в Украине на четверг, 30 декабря

Без осадков, но с морозами: прогноз погоды в Украине на четверг, 30 декабря

Завтра будет облачно с прояснениями.

В четверг, 30 декабря, в Украине осадков не будет, однако погода будет морозной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без существенных осадков. На дорогах большинства областей сохранится гололедица, в Запорожской области — местами гололед, в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей — сильный гололед. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10°, в центральных и южных областях местами 13-15° мороза, на крайнем западе 0-5° мороза, днем в Украине 1-6° мороза, в западных областях 0-5° тепла.

В Киеве 30 декабря также будет сухо. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 1-3° мороза. Из-за гололедицы на дорогах в столице объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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