Без отца осталось двое детей: в Хмельницкой области военный, ехавший к семье, погиб в ДТП

В Хмельницкой области в ДТП погиб 35-летний военный Виталий Каневский. Мужчина взял краткосрочный отпуск и возвращался домой, чтобы увидеть родных.

Об этом сообщил мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко.

Виталий Каневский защищал Украину в 214 отдельном стрелковом батальоне. Мужчина взял отпуск, чтобы увидеться с родными, однако погиб в ДТП.

"Военный достойно защищал наши границы, наше спокойствие от оккупанта. Вернулся домой, но совсем не так, как нам бы этого хотелось. Навсегда 35... Без отца остались двое детей", — написал мэр города.

Из-за смерти военного в Каменце-Подольском объявили День траура.

"Похоронят Виталия завтра, 3 февраля. В громаде объявляется День траура. Кортеж с телом Героя будет двигаться в 10-30 из поселка Первомайского проспекта Грушевского в Дом офицеров. Церемония прощания начнется в 11-00. Захоронение на Аллее Славы. Навека в нашей памяти", — написал мэр города.

Напомним, в Хмельницкой области трагически погибли супруги пограничников Бердянского отряда. Мужчина и женщина ехали с фронта, чтобы увидеть своего 13-летнего сына, который из Бердянска эвакуировался в Хмельницкую область.

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