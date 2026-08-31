Без отца остались трое детей: взрыв в полиции Ровно унес жизнь Николая Омельчука

Николай Омельчук / © Поліція Рівненської області

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В Ровно днем 31 августа на территории отделения полиции произошел взрыв, в результате которого погиб 47-летний подполковник Николай Омельчук. Погибший был опытным офицером, неоднократно разминировавшим деоккупированные территории Украины.

О потере официально сообщила полиция Ровенской области.

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По данным правоохранителей, роковой взрыв прогремел около 15:30 на территории отделения полиции №1 в городе Ровно. Обстоятельства самой детонации в ведомстве пока не уточняются.

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«Более 25 лет своей жизни Николай Омельчук посвятил служению Украине, защите людей и чрезвычайно опасному делу взрывотехника», — сообщили в полиции.

Также добавили, что за время своей карьеры он прошел путь от техника-сапера Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра до заместителя начальника управления — начальника отдела обеспечения взрывобезопасности управления взрывотехнической службы ГУНП в Ровенской области.

Как отмечают коллеги, в составе сводного отряда взрывотехников Национальной полиции офицер четыре раза ездил на очистку от взрывчатки освобожденных от врага украинских регионов.

«Гибель Николая — невосполнимая потеря для Национальной полиции Украины, для собратьев, друзей и родных. Его профессионализм, мужество, выдержка и безграничная преданность службе приобрели глубокое уважение коллег и всех, кто имел честь работать рядом», — отметили в полиции Ровенщины.

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У погибшего правоохранителя осталась жена и трое детей: дочери 21-го и 17-ти лет, а также 5-летний сын. Информацию о дате, времени и месте прощания с подполковником в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, в понедельник, 31 августа, во внутреннем дворе райотдела полиции в Ровно произошел взрыв. При исполнении служебных обязанностей погиб взрывотехник, а еще трое полицейских получили ранения.

По факту происшествия Государственное бюро расследований приступило к досудебному расследованию по статье 264 Уголовного кодекса Украины.

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