Без паники: что после секретного СНБО стало известно об агрессии России, коммунальных тарифах и борьбе с коронавирусом

Без паники: что после секретного СНБО стало известно об агрессии России, коммунальных тарифах и борьбе с коронавирусом

В частности, во время заседания СНБО поднимали вопросы об угрозе нападения РФ, борьбе с коронавирусом, энергетической безопасности и т.д.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января экстренно созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого обсудили ситуации в безопасности, экономической, энергетической, медицинской отраслях и в сфере киберзащиты страны. После заседания СНБО глава государства обратился к украинцам.

О главном из заседания Совета нацбезопасности и обороны и видеообращения главы Украины — в материале ТСН.ua.

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Внутренние и внешние угрозы

В ходе экстренного заседания СНБО рассмотрел вопросы, касающиеся внутренних и внешних угроз. В частности, были заслушаны доклады главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнека, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова и главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

Просмотр программы от МВФ

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в феврале 2022 г. состоится очередной пересмотр действующей программы Stand-by от Международного валютного фонда (МВФ). "Ожидаем в феврале следующего пересмотра действующей программы от МВФ и, конечно, работаем над предстоящим продолжением", — сказал Шмигаль.

По его словам, принято решение иностранными партнерами о предоставлении Украине специальной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Также выделят 120 млн – это специальные грантовые средства для Украины.

Какие основные тезисы звучали на заседании СНБО

Что будет с тарифами на коммуналку до конца отопительного сезона

Премьер-министр во время брифинга заверил, что тарифы на электроэнергию и цены на газ до конца отопительного сезона останутся неизменными в соответствии с подписанным меморандумом с органами местного самоуправления. Он подчеркнул, что правительство выполнило все свои обязательства перед местными властями по поводу и передачи средств, и передачи налогов в бюджеты. Согласно этому тарифы на коммуналку до конца отопительного сезона не будут повышаться.

Ситуация с "эвакуацией" дипломатов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в настоящее время они не фиксируют активный выезд из Киева сотрудников дипломатических ведомств по слухам о возможном нападении РФ. По его словам, по состоянию на сегодняшний день, 24 января, официально сообщили об эвакуации своих сотрудников на фоне опасений вторжения РФ в Украину три страны: США, Британия, Австралия.

Хватит ли угля и газа для прохождения отопительного сезона-2022

Заместитель руководителя аппарата президента Ростислав Шурма после заседания Совета национальной безопасности заявил, что ситуация в энергетике и газоснабжение является абсолютно стабильной и контролируемой. Он сообщил, что за последние 2 месяца запасы угля на складах в нашей стране увеличились в три раза. Сегодня на складах тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей уже более 800 тыс. тонн угля, еще около 280 тыс. тонн находится разгруженными в наших портах. Налажены системные регулярные поставки как внутреннего, так и импортного угля.

Какова вероятность полномасштабного российского наступления на Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что нет никаких оснований для утверждений о возможности полномасштабного наступления на нашу территорию вооруженных сил Российской Федерации. В СНБО отметили, что передвижения подразделений российских вооруженных сил на территории Российской Федерации фиксируются, но это в Украине никого не удивляет. Гражданам Украины секретарь СНБО посоветовал сохранять спокойствие и довериться правительству и местным властям, где в случаях форс-мажора знают, что делать.

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Ситуация о вероятном признании Россией "ЛНР" и "ДНР"

В ходе брифинга 24 января секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Россия действительно может признать "независимость" фейковых "ЛНР" и "ДНР", однако Украина все равно вернет себе оккупированные территории. Секретарь СНБО добавил, что Украина пока не может военным путем вернуть себе оккупированные территории, поскольку возможны возможные потери среди гражданского населения.

"В случае необходимости у нас есть система общенационального оповещения, мы ничего скрывать не будем, вы видите, что все процессы мы выносим на ваше усмотрение и мы по любому случаю готовы с вами коммуникировать", — подчеркнул он.

Зеленский обратился к украинцам после заседания СНБО

Сколько войск РФ находится у украинских границ

По состоянию на 24 января вблизи границ Украины находятся около 109 тысяч российских военных. Кроме 100-тысячной российской армии, у границ с Украиной скопилось около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих. "Мы видим 109 тысяч военных и 10-11 тысяч так называемого сопровождения. Если это для наших партнеров большое увеличение, для нас – это не новость. Увеличение на 2-3 тыс. для нас – это не критично. Мы все отслеживаем", — сказал Данилов.

Кибератака на правительственные сайты Украины

В СНБО предполагают, что массовые кибератаки на государственные веб-ресурсы, состоявшейся ночью с 13 на 14 января, могли быть осуществлены из Беларуси. По его словам, весь силовой блок Белоруссии находится под контролем России. Он подчеркнул, что сейчас продолжается работа отечественных специалистов, работающих с партнерами из США, ЕС и Британии. Он пообещал, что скоро киберспециалисты подготовят публичный отчет.

В Госспецсвязи оценили последствия масштабной атаки хакера и заверили, что украинские правительственные сайты во время хакерской атаки не потеряли важные данные. "На сегодняшний день установлено, что от атаки пострадало 22 сайта органов государственной власти, 6 из которых был нанесен значительный ущерб информационным системам. 70 сайтов было отключено по указанию сотрудников наших и службы безопасности Украины. В течение трех дней инфраструктура была восстановлена. Чувствительная (важная — ред.) информация потеряна не была ", — подчеркнул Щиголь.

В Минздраве прогнозируют вдвое большее количество случаев COVID-19, чем было осенью

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что благодаря вакцинации количество госпитализированных из COVID-19 во время новой волны коронавирусной болезни будет меньше, хотя самих случаев заражений будет вдвое больше, чем осенью прошлого года. "По состоянию на сегодняшний день отмечается увеличение случаев коронавирусной болезни в два раза, однако количество госпитализаций увеличивается всего на 5 процентов", — сказал Ляшко.

В Украине появится еще один препарат для лечения больных COVID-19

В Украине за государственные средства закупили и уже отвезли в учреждения здравоохранения 20 тыс. флаконов препарата "Ремдесивир". Он используется для лечения больных коронавирусом. Также в Минздраве на этой неделе ожидают завершение регистрации препарата "Молнупиравир". Препараты "Молнупиравир" и "Ремдесивир" будут использовать в Украине для лечения больных COVID-19.

Украинская армия увеличена на 11 тысяч военных

В ходе заседания обсуждались вопросы имплементации нового закона Украины об основах национального сопротивления и увеличения численности Вооруженных Сил Украины, который вступил в силу с 1 января 2022 года. Согласно предписанию закона, численность Вооруженных сил Украины была увеличена на 11 тысяч, из которых 10 тысяч — это силы территориальной обороны, и 1 тысяча — силы специальных операций, которые должны обеспечивать движение сопротивления", — отметил он. По словам Резникова, также уже сформировано командование сил терробороны, 4 региональных управления теробороны и соответствующее количество батальонов.

В Украине возрастут пенсии, а также - зарплаты для полицейских

В Украине с 1 марта в среднем на 500 грн возрастут пенсии. Соответственно 5 млн 900 тыс. получателей страховых пенсий, назначенных до 2019 года, получат доплаты в среднем 500 грн. Военные пенсионеры, люди из числа ликвидаторов с инвалидностью, получат также доплаты на 700-1 500 грн. Будут увеличены минимальные пенсии для людей, не имевших страхового стажа. Кроме этого, увеличатся размеры государственной помощи и доплаты для людей в возрасте 75-80 лет. То есть, будет уже не 500 грн, а 570 грн и 456 грн. Также в текущем году заработает система доплат для 70-летних пенсионеров.

Кроме этого, премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что с 1 февраля на 10% повысят зарплаты во всей структуре МВД. Также он напомнил, что в январе все врачи получат минимальную заработную плату не менее 20 тыс. грн, средний медицинский персонал и медсестры – 13,5 тыс. грн. А с 1 января повысили стипендии для студентов – 2 тыс. грн. и 1 250 грн. для студентов профессионально-технических учебных заведений.

Зеленский назвал условие окончания COVID-пандемии в Украине уже в 2022 году

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, а "не рисковать, доверяя разным сплетням или слухам". Он выразил надежду, что 2022 станет последним для COVID-пандемии. "Для этого нужен высокий уровень охвата прививками. Мы должны быть вакцинированы, чтобы быть здоровыми. Это безальтернативно. Желаю всем 36,6", — сказал президент.

Расширение программы "эПоддержка", а пенсионерам позволят оплатить коммуналку

Во время видеообращения Зеленский анонсировал, что в течение февраля будет расширена программа "Поддержка" для пожилых людей: у них будет возможность оплатить коммунальные услуги за "ковидную" тысячу. "Ширее и больше становится наша программа "Е-поддержка". В ее пределах с сегодняшнего дня (24 января — Ред.) одну тысячу гривен от государства люди старше 60 лет смогут тратить на покупку лекарств. Кроме этого, в течение месяца мы дополнительно расширим программу для пожилых людей: у них будет возможность использования этих средств на оплату коммунальных услуг", — отметил президент.

Кроме того, в рамках программы "Поддержка" будет добавлен плюс еще 500 гривен для тех граждан Украины, которые получат третью бустерную дозу прививки.

Зеленский похвастался результатами COVID-вакцинации в Украине

В Украине растет количество новых случаев коронавирусом, но благодаря вакцинации против COVID-19 уровень госпитализаций почти вдвое меньше по сравнению с пиком заболеваемости осенью 2021 года. Также благодаря иммунизации фиксируется меньше смертей в результате последствий болезни. В то же время он призвал "увеличивать темпы" вакцинации. "В настоящее время количество новых случаев заболевания действительно растет. Но уровень госпитализации почти вдвое меньше по сравнению с пиком заболеваемости осенью 2021 года", — отметил президент Украины.

Зеленский о состоянии в энергетике

Одним из вопросов, рассматриваемых на заседании СНБО, было состояние в энергетике Украины. Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заверил, что ситуация находится под контролем. "Мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это достаточно. Газа в подземных хранилищах Украины достаточно, запасов угля достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже 1 млн тонн", — заверил Зеленский.

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