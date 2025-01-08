Без повторного ввода данных: в приложении "Армия+" упростили подачу рапортов

Теперь не нужно каждый раз хранить данные для заполнения рапортов, что сделает их представление еще быстрее, чем раньше.

В приложении " Армия+ " упростили подачу рапортов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Данные типа "Армия ID" командира или названия должности не будут периодически удаляться, как это было раньше. Для их сохранения необходимо перейти в "Настройки" и выбрать "Военные сведения". В то же время, данные надежно защищены благодаря недавно обновленному криптографическому шифрованию.

"Мы воплотили то, о чем нас просили неоднократно. Теперь не нужно каждый раз хранить данные для заполнения рапортов, что сделает их представление еще быстрее, чем раньше", — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Функция доступна в версии 2.1.3 или выше.

"Загружайте "Армия+" только в Play Market и App Store. Ссылки доступны также на официальной странице по отношению", — отметили в Минобороны.

Напомним, в приложении "Армия+" запустили функцию выхода из СЗЧ и объяснили, как воспользоваться.