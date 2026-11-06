Без права на залог: ВАКС поместил под стражу высокопоставленного сотрудника уголовного розыска Киевской области

Тюрьма. Иллюстративное изображение

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог в отношении заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киевской области, фигурирующему в материалах нового дела в рамках операции «Карфаген» под псевдонимом «Консультант».

Об этом 6 ноября сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

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«Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога в отношении еще одного подозреваемого по делу — заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области», — говорится в сообщении прокуратуры.

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Его будут содержать под стражей как минимум до 2 января 2027 года.

По данным СМИ, речь идет об Александре Демьянчуке, которому предъявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: участие в преступной организации (ч. 3 ст. 255), пытки (ч. 3 ст. 127) и изготовление фальшивых денег (ч. 3 ст. 199).

Как сообщает Центр по борьбе с коррупцией, журналистов заранее не уведомили о заседании ВАКС по вопросу избрания меры пресечения в отношении этого подозреваемого.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о предъявлении подозрения пяти участникам преступной организации, которая была разоблачена накануне в рамках операции «Карфаген».

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