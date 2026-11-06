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Без права на залог: ВАКС поместил под стражу высокопоставленного сотрудника уголовного розыска Киевской области
Сотрудника Управления уголовного розыска ГУ Национальной полиции Киевской области будут содержать под стражей без права освобождения под залог.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог в отношении заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киевской области, фигурирующему в материалах нового дела в рамках операции «Карфаген» под псевдонимом «Консультант».
Об этом 6 ноября сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
«Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога в отношении еще одного подозреваемого по делу — заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области», — говорится в сообщении прокуратуры.
Его будут содержать под стражей как минимум до 2 января 2027 года.
По данным СМИ, речь идет об Александре Демьянчуке, которому предъявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: участие в преступной организации (ч. 3 ст. 255), пытки (ч. 3 ст. 127) и изготовление фальшивых денег (ч. 3 ст. 199).
Как сообщает Центр по борьбе с коррупцией, журналистов заранее не уведомили о заседании ВАКС по вопросу избрания меры пресечения в отношении этого подозреваемого.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о предъявлении подозрения пяти участникам преступной организации, которая была разоблачена накануне в рамках операции «Карфаген».