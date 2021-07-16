Без приоритетных групп: в Украине начинают вакцинировать от коронавируса всех желающих

Без приоритетных групп: в Украине начинают вакцинировать от коронавируса всех желающих

В стране постепенно увеличиваются темпы вакцинации.

В Украине на следующей неделе начнется пятый этап вакцинации от коронавируса, когда будут прививать всех желающих от 18 лет.

Об этом 16 июля на своей странице в Facebook сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"На следующей неделе стартует пятый этап вакцинальной кампании, когда прививать начнут всех желающих от 18 лет. В ближайшее время, по словам премьер-министра Дениса Шмигаля, ожидается поставка значительных объемов вакцин в Украину – 8 млн доз до конца июля. Это дает надежду на масштабирование кампании по вакцинации ", — написал он.

По убеждению Радуцкого, потенциал созданной за последнее время сети (500 мобильных бригад, 1200 пунктов вакцинации и более 200 центров вакцинации) достаточно высокий, вопрос только в желании украинцев.

Теперь, по его словам, врачам придется работать и с "инертной частью общества", поэтому процедуру прививки нужно сделать максимально доступной и удобной, например, рассмотреть возможность делать уколы в аптеках.

"В большинстве крупных городов работают центры вакцинации. В небольших населенных пунктах открывать такие центры не всегда уместно. В настоящее время Центр общественного здоровья изучает вопрос, целесообразно ли проводить прививку от "ковида" в аптеках. Почти в каждом селе есть аптека, и все жители знают, где она находится. Если в аптечном пункте есть необходимые условия (ширма, стол, подключение к электросети), то теоретически мобильная бригада (врач и медсестра) могут проводить прививки и там", — подчеркнул Радуцкий и добавил, что сегодня стоит попробовать все без исключения варианты масштабирования вакцинации. Ситуация требует экстраординарных действий и решений, уверен он.

Напомним, ранее генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Роман Родина заявил, что в Украина могут запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

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