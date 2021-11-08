Без прививки — без работы: как будет происходить отстранение работников и кто оказался под угрозой

Без прививки — без работы: как будет происходить отстранение работников и кто оказался под угрозой

Зарплаты не будут хранить на период отстранения.

С понедельника, 8 марта, чиновников и педагогов, которые не вакцинировались от коронавируса, будут отстраняться от работы.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 8 ноября.

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Зарплата при этом не будет сохраняться и стаж не будет начисляться. Работать из дома отстраненным работникам тоже нельзя. Отмечается, что без работы они будут сидеть, пока не вакцинируются. Их обязанности в течение этого времени переведут на вакцинированных коллег, которым за это будут доплачивать.

К слову, кроме вакцинированных к работе должны допустить переболевших или имеющих противопоказания к прививкам. Но они должны предъявить либо сертификат об выздоровлении в приложении "Действие", который на этой неделе только начнут тестировать, либо справку от врача. Впрочем, ее формат до сих пор не утвердили.

Новости Украины: невакцинированных чиновников и педагогов будут отстранять от работы

Просветительский профсоюз предлагал отложить решение об отстранении на месяц. Однако в эфире "ТСН Неделя" министр здравоохранения виктор Ляшко заявил, что такого предложения в правительстве не согласятся. "Профсоюзы требуют право на работу, а я хочу обеспечить каждому право на жизнь. В больницах в реанимации только не вакцинированы. Тем временем вакцин хватит для всех", — подчеркнул глава Минздрава.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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