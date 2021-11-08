Без прививки — без работы: как будет происходить отстранение работников и кто оказался под угрозой

Зарплаты не будут хранить на период отстранения.
С понедельника, 8 марта, чиновников и педагогов, которые не вакцинировались от коронавируса, будут отстраняться от работы.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 8 ноября.
Зарплата при этом не будет сохраняться и стаж не будет начисляться. Работать из дома отстраненным работникам тоже нельзя. Отмечается, что без работы они будут сидеть, пока не вакцинируются. Их обязанности в течение этого времени переведут на вакцинированных коллег, которым за это будут доплачивать.
К слову, кроме вакцинированных к работе должны допустить переболевших или имеющих противопоказания к прививкам. Но они должны предъявить либо сертификат об выздоровлении в приложении "Действие", который на этой неделе только начнут тестировать, либо справку от врача. Впрочем, ее формат до сих пор не утвердили.
Просветительский профсоюз предлагал отложить решение об отстранении на месяц. Однако в эфире "ТСН Неделя" министр здравоохранения виктор Ляшко заявил, что такого предложения в правительстве не согласятся. "Профсоюзы требуют право на работу, а я хочу обеспечить каждому право на жизнь. В больницах в реанимации только не вакцинированы. Тем временем вакцин хватит для всех", — подчеркнул глава Минздрава.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.