Без России: Украина предложила Турции восстановить "зерновой коридор"

Украина обратилась в Турцию с предложением по возобновлению работы "зернового коридора" без Российской Федерации. Впрочем, Киев пока не получил ответа от Анкары.

Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает Media Center Ukraine.

"Предложение о работе ("зернового коридора" – Ред.) без России передано турецкой стороне. Пока нет окончательного подтверждения. Но поскольку корабли (с зерном – Ред.) уже идут территориальными водами Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, это на самом деле рациональный путь", — заявил дипломат.

По словам посла, в рамках соглашения довольно частыми были случаи, когда Москва ограничивала проход кораблей в Украину или пыталась регулировать доступ к украинским портам. В частности, существовали ограничения и на список продукции, которую можно было вывозить за границу.

Боднар говорит, что в настоящее время продолжается коммуникация между Турцией и ООН по результатам переговоров с Украиной и агрессорской Россией для выработки согласованной позиции. В свою очередь, Киев ожидает коммуникации с Анкарой, которая может состояться уже в ближайшие дни или возможно в рамках Генассамблеи ООН, чтобы понять "куда мы можем дальше двигаться".

"Мы, конечно, занимаем конструктивную позицию по отношению к нашим партнерам Турции и ООН и посредникам и будем вырабатывать механизмы, которые будут выгодны нашей стороне, но не повредят принципиальной позиции по снятию санкций с России – это совершенно ложный путь", – добавил Боднар.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с Путиным заявил, что "Украине нужно смягчить свой подход" по возобновлению "зернового соглашения". По его словам, Анкара совместно с ООН подготовила новый пакет предложений по "зерновому соглашению".

Тем временем украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмутился из — за призыва Эрдогана. По его словам, Украина будет стоять на защите всех принципиальных позиций.

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