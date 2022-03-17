"Без рук, ног, глаз и с гангреной": в Беларусь поступают раненые российские оккупанты

Многие из бойцов поступают уже с гангренами.
В Беларусь доставляют из Украины раненных оккупантов. Их размещают в больницах Гомеля и Мозыря.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
С начала войны раненых российских военных доставляют в больницы Мозыря и Гомеля, а также в полевой госпиталь в Наровле. По информации источников издания, раненых привозят без рук, ног, глаз и ушей и часто уже с гангренами.
Некоторые пациенты провели без еды до пяти суток. Они дезориентированы и не представляют, где находятся, просят позвонить родителям.
"Есть пациенты 2003 года рождения из бедных регионов России. По сути, дети", — говорит один из собеседников издания.
Напомним, что Луганской области ночь против 17 марта была тяжелой для Рубежного, Попасной и Северодонецка из- за обстрелов российских оккупантов, которые цинично уничтожают жилые районы и убивают мирных украинцев. Информация о пострадавших и погибших уточняется.