"Без рук, ног, глаз и с гангреной": в Беларусь поступают раненые российские оккупанты

"Без рук, ног, глаз и с гангреной": в Беларусь поступают раненые российские оккупанты

Многие из бойцов поступают уже с гангренами.

В Беларусь доставляют из Украины раненных оккупантов. Их размещают в больницах Гомеля и Мозыря.

Также читайте Под Харьковом оккупанты обстреляли школу и дом культуры: есть жертвы

Об этом сообщает Deutsche Welle.

С начала войны раненых российских военных доставляют в больницы Мозыря и Гомеля, а также в полевой госпиталь в Наровле. По информации источников издания, раненых привозят без рук, ног, глаз и ушей и часто уже с гангренами.

Некоторые пациенты провели без еды до пяти суток. Они дезориентированы и не представляют, где находятся, просят позвонить родителям.

"Есть пациенты 2003 года рождения из бедных регионов России. По сути, дети", — говорит один из собеседников издания.

Напомним, что Луганской области ночь против 17 марта была тяжелой для Рубежного, Попасной и Северодонецка из- за обстрелов российских оккупантов, которые цинично уничтожают жилые районы и убивают мирных украинцев. Информация о пострадавших и погибших уточняется.