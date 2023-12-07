Без "Сертификата защитника" не получишь медпомощь: в "Дии" могут ввести новый документ

Такой сертификат может появиться в "Дии" военнообязанных.

В новом законопроекте об изменениях к мобилизации в Украине, над которым сейчас работают депутаты, может быть предусмотрено введение "Сертификата защитника" – фактически аналога военного билета.

Об этом сообщается в статье "BBC News Украина".

В материале издания говорится, что среди возможных новаций в законопроекте об изменениях к мобилизации – введение "Сертификата защитника" в мобильном приложении "Дия", который будет фактически аналогом военного билета.

По информации журналистов, военнообязанный должен будет каждые 60 дней обновлять актуальные данные о себе в этом приложении.

"Демонстрировать этот "сертификат" гражданин должен при регистрации прав собственности на недвижимое и движимое имущество, женитьбе/разводе, для получения высшего образования или медицинских услуг, а также для пересечения госграницы", – указано в материале.

Что известно о законопроекте об изменениях к мобилизации

Накануне нардеп Федор Вениславский сообщил, что Верховная Рада готовит законопроект об изменениях к проведению мобилизации в Украине. Документ предусматривает новые нормы вручения повесток, нормы отсрочки от службы и нормы прав военнообязанных. В частности, в документе хотят прописать норму о вручении повестки через электронную почту и заказным письмом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые правила мобилизации: что и когда может измениться?

Читайте главные новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.